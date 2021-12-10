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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Annelik estetiği

İHA

Annelik estetiği

Sağlıklı bir gebelikte fizyolojik ve hormonal değişimlere bağlı annelerin kilo alması ve vücutlarının deforme olması normal bir süreç olduğunu belirten Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Hasdemir, çoğu kişinin spor ve kişiye özel hazırlanmış diyet ile eski vücut yapılarına kavuşabileceğini belirtti.
Bazı annelerde spor ve diyetle de dirençli vücut yağlanmaları, karın ve memede oluşan deformasyonlar geçmeyebileceğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Hasdemir, "Annelik estetiği karın germe ve meme estetiğinin tek seansta yapıldığı ameliyatlardır. Anne estetiği meme büyütme, meme küçültme dikleştirme, karın germe ve liposuction ile yağ aldırma operasyonlarını içeren bir süreçtir. Karın germe, liposuktion ameliyatları doğumdan 6 ay sonra, meme estetiği ameliyatları için ise önerilen emzirme bittikten 6 ay sonradır. Annelik estetiğinden 1 yıl sonra yeniden hamile kalınabilir" dedi.
Karın germe ameliyatlarına liposuction uygulanmaları da eklenmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Mustafa Hasdemir, "Liposuction ile yanlar ve sırt bölgesindeki fazla yağlar çekilir. Doğum sonrası gevşemiş, sarkmış ve gebelik çatlaklarının olduğu alt karın bölgesinden fazla deri abdominoplasti ameliyatı ile alınır. Gevşemiş karın kasları sıkılaştırılarak onarılır. Karın zarı gerdirilir. Son olarak üst karın bölgesindeki deri de sıkılaştırılarak karın bölgesinin yeniden şekillendirilir. Liposuction yani yağ almayla daha düz, daha fit bir karın ve bel ortaya çıkar. Ayrıca Liposuction uygulaması ile iç bacak, kol alt bacak ve gıdı bölgesindeki diyetlere ve egzersize karşı dirençli yağlardan da kurtulmak mümkündür. Doğum ve emzirme sonrasında memeler hacmini kaybeder ve sarkar. Bu gibi durumlarda toparlama, dikleştirme ve meme implantı ile vucuda uygun estetik memelere kavuşmak mümkün olur. Ameliyatlardan sonra 2 gün hastanede kalmak yeterlidir. Yaklaşık 2. hafta hasta sosyal hayata yeniden dönülebilir. Doğum sonrası deformasyonlar sebebiyle fiziki ya da estetik sebeplerle anne estetiği yaptırarak eski formlarına kavuşabilirler" diye konuştu.

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