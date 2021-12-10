Teleferikle Uludağ’a çıkacaklar dikkat Teleferiğe şiddetli rüzgar engeli

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Uludağ’a teleferik ile çıkacakları fırtınaya karşı ikaz etti.

140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli Bursa Teleferik, seferlerine şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verdi. Bursa Teleferik A.Ş’nin sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz bugün (10.12.2021) şiddetli rüzgar sebebiyle kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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