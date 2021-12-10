Gürsu Belediyesi’nden çevre dostu proje

Gürsu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlanan Sıfır Atık Projesi kapsamında son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan atık ilaçları ilçe genelindeki eczaneler yardımıyla toplayacak.

Gürsu Belediyesi ve Bursa Eczası Odası Gürsu İlçe Temsilciliği’yle birlikte tarihî geçmiş ve kullanılmayan ilaçların çöpe atılmasını ya da lavaboya dökülmesini engellemek için başlatılan proje kapsamında ilçe genelindeki gönüllü 27 eczaneye toplama kutusu teslim etti. Gürsu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, haftalık gönüllü eczaneleri dolaşarak toplanan atık ilaçları alıp, bertaraf işlemini gerçekleştirecek.

Toplum ve çevre sağlığını korumak için önemli projeler hayata geçiren Gürsu Belediyesi, kullanılmayan ya da son kullanma tarihini tamamlayan ilaçların toplanması için başlattığı proje ilaçların çevreye zarar vermeden imha edilmesini hedefliyor.

“Toprağımız ve suyumuzu korumalıyız”

Ülkemizde her yıl 300 ton ilacın atık olduğuna dikkat çeken Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlaçlar kimyasal maddedir. Lavaboya dökülen ya da çöpe atılan ilaçlar toprağımızı ve suyumuzu kirletiyor. Toprağımız ve suyumuzu korumalıyız. Biz bu projeyle bunun önüne geçmeye çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.