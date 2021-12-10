Bursaspor’a PFDK’dan 16 bin TL ceza

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bursaspor Kulübü’nü Denizlispor maçı sonrası 16 bin TL’lik para cezasına çarptırdı.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü'nün, 05.12.2021 tarihinde oynanan Altay DenizlisporBursaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında meydana gelen saha olayları sebebiyle 16 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi”.

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