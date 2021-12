Özcan Bizati: “Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var”

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Manisa FK maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Bizati, taraftarlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını ve her zaman yanlarında hissetmek istediklerini dile getirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Manisa FK ile karşılaşacak olan Bursaspor’da Teknik Direktör Özcan Bizati, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özcan Bizati, şunları söyledi: “Maçtan önce takım olmaya tekrar başladık. Kocaeli kampı gibi güzel ortamlar oluşmaya başladı. Birlikteliğimiz, beraberliğimiz devam ettiği sürece iyi şeyler olacak. Galibiyetler almaya devam edeceğiz. İyi oyun oynamaya devam edeceğiz. Çünkü geri dönüş maçlarımızdan bir tanesiydi o karakteri ortaya koyduk. Oyuncularımızda o karakter var. Dengelerimizin bozulmaması gerekiyor. Takım birlikte olduğunda neler yapabileceğini göstermeye başladı. Taraftarımızın desteğine kesinlikle ihtiyacımız var. Olumlu olan her şeyi desteklesinler. Takımımızın temposunu ve motivasyonunu arttırdıklarını biliyoruz. Antrenmanlarımızı seyircimize açmak istiyoruz ancak biliyorsunuz Covid19 önlemleri sebebiyle belirli izinler var. Onların dışına çıkamıyoruz. Ama taraftarlarımızın desteklerine her zaman ihtiyacımız var.”

“Kalmak isteyen oyuncumuza kapımız sonuna kadar açık”

Ligdeki durumu ve futbolcularımızın performanslarını da değerlendiren Özcan Bizati, "Emirhan'ı kaptan olarak ve futbolcu olarak ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Kaptanlık bir imtiyaz değil sorumluluktur. Diğer taraf ise tamamen performansa dayalı. Emirhan'ın kadroda olması ya da olmaması tamamen onun performansına dayalı. Burak Altıparmak'ın dönmesi doğruydu. Bursaspor için artıdır. Bu lig ikinci yarı başlar. Acele etmeden önümüzdeki maçlarda nereye geldiğimizi görmemiz gerekiyor. Henüz konuşmak için çok erken. Bizim bir izleme komitemiz var. Bunlar sezon başında ve ortasında alınabilecek oyuncuları izliyorlar. Bize de bilgi veriyorlar. Giden oyuncularımız olmadığı sürece bizim burada oyuncu alma şansımız yok. Özellikle yabancı oyuncu konusunda, 8 yabancı kontenjanımız da dolu. Biz boşaltmadığımız sürece alma şansımız yok. Buna oyuncularımız karar verecek. Bakıyorsunuz kötü durumda olan bir arkadaşımız şu an çıkış yapıyor. Süper Lig'ten sorulmaya başlanıyor. Bu oyuncunun gitmesi söz konusu olamaz. Kalmak isteyen oyuncumuza kapımız sonuna kadar açık. Gitmek isteyene de yapacak bir şeyimiz yok. Transferi o zaman düşünmemiz gerekiyor. Her şeye hazırlıklıyız. Performansı düşük olan herkes gidecek” dedi.

“Cristobal Jorquera'yı bazen kullanıyoruz bazen dinlendirmeye çalışıyoruz”

Sakatlıkları süren futbolcular hakkında da bilgi veren 53 yaşındaki teknik adam, "Mehmet Erdem çok hızlı iyileşiyor. Normal sakatlık süresinden daha erken dönebilir. Sağlam katılması gerekiyor. Şu an orada oynayan bir arkadaşımız var. Çok çok iyi oynuyor. Sol bek oldu. Olumluların üzerine gidip devam etmemiz gerekiyor. Cristobal Jorquera'yı bazen kullanıyoruz, bazen dinlendirmeye çalışıyoruz. Onu da takıma adapte etmeye çalışıyoruz. Şu an Furkan Emre'nin bir sakatlığı var. Ramazan'ın da tedavisi devam ediyor. En önemlisi 6 formda yabancımız var. Biri dışarıda kalacak. Bunu antrenmanlarda göreceğiz. Geçmişe takılmayacağız, önümüze bakacağız” ifadelerini kullandı.

