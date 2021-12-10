Kırsalda alt yapılar yenileniyor

Keles ilçesinin Kemaliye, Kocayayla, Durak, Kocakavacık, Belenören ve Küçükkovacık mahallelerinde altyapı yatırımı ile kanalizasyon ve içme suyu imâlatları gerçekleştirildi.

İlçeleri BUSKİ marifetiyle şantiyeye dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımlarına aralık vermeden devam ediyor. Keles ilçesi Kemaliye ve Küçükkovacık mahallelerinde içme suyu şebeke hattı çalışması mesken bağlantıları ile birlikte gerçekleştirildi. Küçükkovacık’ın kanalizasyon altyapısının yenilenmesinin yanı sıra Keles’in Kocayayla, Durak, Kocakavacık ve Belenören mahallelerinde yapılan fosseptik çalışmaları ile açık kanal ve derelere akan atık sular kontrol altına alındı.

Keles’in mahallelerindeki altyapı sorununu çözüme kavuşturduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçelerin altyapı ağlarını merkez ve kırsal mahalle ayırmaksızın yenilediklerini söyledi. Bursa için alın teri ile akıl terini birleştirerek canla başla çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Keles ilçemizin Küçükkovacık ve Kemaliye mahallelerinde TemmuzAralık döneminde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile kanalizasyon ve içme suyu hattı imalatlarını tamamladık. Küçükkovacık ve Kemaliye mahallelerimizi içme suyu çalışmaları ile kesintisiz, sağlıklı, verimli içme suyu altyapısına kavuşturduk. Bunun yanında içme suyu yatırımı ile su şebekesinde kayıp ve kaçakların önüne geçerek, su kaynaklarını daha verimli ve kesintisiz biçimde abonelerimize sunmuş olduk” diye konuştu.

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