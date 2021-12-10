19 işçiye mezar olmuştu Bükköy’deki grizu faciasında ölenler anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 işçiye mezar olmuştu Bükköy’deki grizu faciasında ölenler anıldı

İHA

19 işçiye mezar olmuştu Bükköy’deki grizu faciasında ölenler anıldı

Türkiye Maden Şehitleri Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Hanay, 10 Aralık 2009’da Mustafakemalpaşa Bükköy’de bir kömür ocağında yaşanan grizu patlamasında hayatını kaybeden 19 maden işçisini andı. Türkiye’yi yasa boğan maden faciasının 12. yıl dönümünde bir açıklama yapan Hanay, “10 Aralık, yüreklerimizin kömür karasına dönüştüğü bir gündür” dedi.
Bir kardeşini de faciada kaybeden Nihat Hanay, Türkiye Maden Şehitleri Aileleri Dayanışma Derneği’ni ülke genelindeki maden kazalarında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine destek olmak için kurduklarını söyledi. Hanay, “Mustafakemalpaşa’da bundan 12 yıl önce, maalesef büyük bir facia yaşandı. Yerin metrelerce altında ekmek parası için çalışan 19 madenci kardeşimiz, yaşanan bir felâket neticesinde maden ocağından dışarı çıkamadı. Ülkemizi derin bir hüzne boğan bu olayın üstünden geçen 12 yılın ardından bu kardeşlerimizi unutmadık, her birini rahmetle anıyorum. Bizler dernek olarak maden şehitlerimizin her zaman yanındayız. Defalarca tekrar ettiğimiz gibi Türkiye’de Maden Kanununun değişmesini istiyoruz. İş ve işçi güvenliğinin azami seviyeye çıkarıldığı bir mevzuata ihtiyacımız var. Emeğin ve alın terinin gasp edilmediği bir kanun beklentimiz var. Madenlerde hayatını kaybeden şehitlerimiz arasında ayrım yapılmasını kabul edemeyiz. Ölenlerin yakınlarının eşit haklara sahip olmasını ve ayrım yapılmaksızın kamuda istihdam edilmelerini istiyoruz. 2003 ve 2014’te çıkarılan kanun, maalesef hak sahipleri arasında ayrımcılığa sebebiyet veriyor. Bunun düzeltilmesini talep ediyoruz. Bu hassasiyetle ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgide bir avuç kömür için canını veren ülkemiz genelindeki tüm madencilerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum” dedi.
19 Aralık 2009 tarihinde Mustafakemalpaşa’da Devecikkonak yakınlarındaki Bükköy Madencilik’e ait kömür ocağında yaşanan faciada 19 işçi, yerin metrelerce altından sağ çıkamadı.
Grizu patlamasında maden işçilerinden Ali Kazan, İzzet Kuşoğlu, Murat Aydın, Şenol Kurt, Emir Ali Turhan, Murat Hanay, Mehmet Banbal, Seyit Ali Akduman, Mehmet Kuşoğlu, Yusuf Karaca, Erol Boran, Yonis Arıçiçek, Ramazan Baştepe, Ertuğrul Demiray, Yahya Arabozan, Erol İkiz, Muammer Aktaş, Ahmet Çetin ve Mehmet Çetin hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahalle konakları yenileniyor
YEREL HABERLER Mahalle konakları yenileniyor
Bursasporlular Derneği Başkanı Şenol Dolar: “Geçmişe saygımızı ve vefamızı gösterdik”
YEREL HABERLER Bursasporlular Derneği Başkanı Şenol Dolar: “Geçmişe ...
Tehlikeli taşıma kamerada
YEREL HABERLER Tehlikeli taşıma kamerada
Sallanan iskeletleri gören telefona sarıldı
YEREL HABERLER Sallanan iskeletleri gören telefona sarıldı
İrfaniye’de plan meselesi çözülecek
YEREL HABERLER İrfaniye’de plan meselesi çözülecek
Yigen: “Her daim gençlerle beraberiz”
YEREL HABERLER Yigen: “Her daim gençlerle beraberiz”
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan 'dijital bağımlılık' uyarısı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan 'dijital bağımlılık' ...
İnegöl’de her binaya çöp konteyneri dağıtılıyor
YEREL HABERLER İnegöl’de her binaya çöp konteyneri dağıtılıyor
Yunuseli’nde sokaklar sıcak asfaltla kaplandı
YEREL HABERLER Yunuseli’nde sokaklar sıcak asfaltla kaplandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa Ulu Cami'de cuma namazını kıldırdı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa Ulu Cami'de cuma ...
Bu proje Demirtaş’a nefes aldıracak
YEREL HABERLER Bu proje Demirtaş’a nefes aldıracak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa Ulu Cami'de cuma namazını kıldırdı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa Ulu Cami'de cuma ...
Yıldırım'da gönülleri ısıtan destek
YEREL HABERLER Yıldırım'da gönülleri ısıtan destek
Yıldırım Belediyesi’nden eğitime tam destek
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi’nden eğitime tam destek
Kırsalda alt yapılar yenileniyor
YEREL HABERLER Kırsalda alt yapılar yenileniyor
BAL-GÖÇ başkan adayı Balkan: "Hemşerilerimizin dertleri ile dertlenip, sevinçleri ile mutlu olacağız"
YEREL HABERLER BAL-GÖÇ başkan adayı Balkan: "Hemşerilerimizin ...
(Özel) Yolcu otobüsüne bir saat rötar yaptıran operasyon Şehirler arası otobüsün tekerine sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı 1 saat rötar yapan otobüsün yolcuları sabırla kedinin çıkarılmasını bekledi
YEREL HABERLER (Özel) Yolcu otobüsüne bir saat rötar yaptıran ...
Borsadan üniversiteye anatomi binası
YEREL HABERLER Borsadan üniversiteye anatomi binası
Bursa'da sokak kedilerini zehirlediler, mahalle sakinleri gözyaşı döktü HAYDİ ekibi kedileri itlaf edenleri arıyor
YEREL HABERLER Bursa'da sokak kedilerini zehirlediler, mahalle ...
On bininci bebek "Hayat'a merhaba" dedi
YEREL HABERLER On bininci bebek "Hayat'a merhaba" dedi
Uludağ kaçak yapılardan temizleniyor Osmangazi’de kaçak yapıya izin yok
YEREL HABERLER Uludağ kaçak yapılardan temizleniyor Osmangazi’de ...
Bursaspor sahasında Manisa FK’yı konuk edecek
YEREL HABERLER Bursaspor sahasında Manisa FK’yı konuk edecek
Yeşim, elektrik tüketiminde yeşil enerjiye geçti
YEREL HABERLER Yeşim, elektrik tüketiminde yeşil enerjiye geçti
UEDAŞ , çevre ile dostluğunu belgelendirdi
YEREL HABERLER UEDAŞ , çevre ile dostluğunu belgelendirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.