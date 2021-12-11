Eğlence mekanındaki tartışma cinayetle sonuçlandı

Orhangaziİznik karayolu üzerindeki bir eğlence merkezinde sabaha karşı çıkan kavgada silahla yaralanan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Orhangaziİznik karayolu üzerindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre eğlence merkezinde Ö.K. (20) ile E.A. (21), arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında ise E.A. silahla Özkan K.’yı (20) yaraladı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan genç adam, buradaki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Bursa Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alınan Özkan K. burada doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç adamı silahla yaraladığı ileri sürülen E.A. isimli zanlı ise jandarma ekiplerinin takibi sonucu İznik’te yakalanarak gözaltına alındı.

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