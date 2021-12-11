Eğlence mekanında tabancayla vurularak öldürüldü

Hasan BOZBEY/ BURSA, (DHA)BURSA´da, eğlence mekanında tartıştığı Erol A. (21) tarafından tabancayla vurulan Özkan Belikırıkoğlu (20), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 04.00 sıralarında, Orhangaziİznik yolundaki eğlence mekanında meydana geldi. Özkan Belikırıkoğlu ile Erol A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Erol A., belindeki tabancayı çıkararak, Belikırıkoğlu´na ateş etti. Ağır yaralanan Belikırıkoğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Erol A. ise kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Belikırıkoğlu, Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Özkan Belikırıkoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri, Erol A.´yı İznik´te yakalayarak, gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2021-12-11 12:15:05
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