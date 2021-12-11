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Balıkçı barınağına çekilen tekne yandı

İHA

Balıkçı barınağına çekilen tekne yandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde balıkçı barınağına çekilen yat yanarak kullanılmaz hale geldi.
Barınağın beton zemininde bulunan ve son yaşanan fırtına sonrası karaya çekildiği öğrenilen küçük yat alevlere teslim olurken, Gemlik itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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