Eğlence mekanında tabancayla vurularak öldürüldü (2)

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3 KİŞİ DAHA YAKALANDI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bursa´da, eğlence mekanında Özkan Belikırıkoğlu'nun (20) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili Erol A.'nın İznik´te yakalanmasının ardından kavgaya karıştıkları tespit edilen H.T. (29), M.E.U. (26) ve A.K. (27) de gözaltına alındı. Tabancayı ateşlediği öne sürülen Erol A. ile 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-12-11 14:26:57



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