Gürsu Belediyesi’nden gençlere Girişim Semineri

Gürsu Belediyesi, açılışını yaptığı ve gençlere rol model olan Kollektif Kariyer Merkezi’nin ‘Girişimcinin Yol Haritası’ seminerleri kapsamında Bursa Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören 200 gençle buluştu.

Gürsu Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Türkiye Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı Bursa (TÖSYÖV) ve TİMTEB Girişim Evi’nin işbirliği ile düzenlenen ‘Girişimcinin Yol Haritası’ semineri, Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş’ın interaktif sunumuyla Bursa Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Gençlerimizin yanında olmak bizim en büyük önceliğimiz diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Kollektif Kariyer Merkezimizi oluşturduğumuzda daha çok gencimize ulaşarak, daha çok fikirleri dinlemek ve geleceğimiz gençlerimize iyi bir gelecek, iyi bir iş ve kariyer sunmak hayaliyle yola çıktık. Kariyer Merkezimiz’in gençlere rol model olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor. Hedefimiz çok büyük. Belediyecilik kadar önemli olan gençlerimizin yanında olmamız gerektiğini biliyoruz. Onların fikirlerine dinleyip, onların fikirlerine göre projeleri hayata geçiriyoruz. Yaklaşık bir buçuk sene önce hayata geçirdiğimiz EURODESK projemizle vizyoner hedefleri ve fikirleri olan gençlerimizi destekliyoruz. Yaptığımız faaliyetler ile gençlerimizin kendilerini ve fikirlerini tanımlarını sağlamaya; sorumlu, özgür, üretken, katılımcı ve mutlu birer bireyler olmalarını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

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