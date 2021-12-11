Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Üç kez ölümden döndü! "Hayatımın 28 günü yok"

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Emrah Anık (28), ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında OrhangaziYalova karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Emrah Anık´ın kontrolünü kaybettiği 37 AAJ 663 plakalı motosikleti bariyerlere çarptı. Kazada Anık ağır yaralandı. Emrah Anık, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-12-11 15:42:16



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