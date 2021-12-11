Sahaya giren köpek maçın geç başlamasına neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahaya giren köpek maçın geç başlamasına neden oldu

DHA

Sahaya giren köpek maçın geç başlamasına neden oldu


Ezgi ATAV/YENİŞEHİR(Bursa), (DHA) Bursa'da, Söylemiş Başakspor ile Balkanspor arasında oynanan maçın ikinci yarısı sahaya giren köpek nedeniyle 10 dakika geç başladı.
Bursa Bölge Süper Amatör Ligi´nde Söylemiş Başakspor ile Balkanspor, Yenişehir İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. 1-0 Balkanspor üstünlüğü ile sona eren maçın ikinci yarısı sahaya giren köpek sebebiyle 10 dakika geç başladı. Hakem ve futbolcuların yoğun çabasına rağmen yatarak sahadan çıkmak istemeyen köpek renkli anlar yaşattı. Sahaya giren bir görevlinin uzun uğraşlarıyla köpek sahadan çıkarılırken mücadelenin ikinci yarısı başlatıldı. O anlar ise taraftarların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
(CEP TELEFONU KAYDI)
-Köpeğin sahaya girmesi 
-Hakem ve futbolcuların köpeği sahadan çıkarmaya çalışması 
-Köpeğin sahadan çıkarılması
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Yenişehir Ezgi ATAV
2021-12-11 18:00:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğlence merkezindeki cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Eğlence merkezindeki cinayetle ilgili 1 kişi ...
Bursa’da nefes kesen mücadeleye ‘köpek’ molası
YEREL HABERLER Bursa’da nefes kesen mücadeleye ‘köpek’ molası
Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı
Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Mimarlık öğrencilerinden giyilebilir bedensel uzantı tasarımları
YEREL HABERLER Mimarlık öğrencilerinden giyilebilir bedensel uzantı ...
İnegöl’de aile içi iletişim semineri
YEREL HABERLER İnegöl’de aile içi iletişim semineri
Dündar, Gençosman esnafının sıkıntılarını dinledi
YEREL HABERLER Dündar, Gençosman esnafının sıkıntılarını dinledi
Gürsu Belediyesi’nden gençlere Girişim Semineri
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi’nden gençlere Girişim Semineri
Başkan Yılmaz misafir öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz misafir öğrencileri ağırladı
Eğlence merkezindeki cinayetinin şüphelileri adliyeye sevkedildi
YEREL HABERLER Eğlence merkezindeki cinayetinin şüphelileri adliyeye ...
Eğlence mekanında tabancayla vurularak öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Eğlence mekanında tabancayla vurularak öldürüldü (2)
Eğlence mekanında tabancayla vurularak öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Eğlence mekanında tabancayla vurularak öldürüldü (2)
Temiz bir Marmara için Mudanya Körfezi’nde ‘Mavi Sit’ çağrısı
YEREL HABERLER Temiz bir Marmara için Mudanya Körfezi’nde ‘Mavi Sit’ ...
Balıkçı barınağına çekilen tekne yandı
YEREL HABERLER Balıkçı barınağına çekilen tekne yandı
Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı Meteoroloji uyardı. Metrekareye 20 ile 50 kilo yağış
YEREL HABERLER Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı Meteoroloji uyardı. ...
Fırtınaya denizin ortasında yakalandılar Deniz otobüsünde korku dolu anlar kamerada Sallantıya dayanamayan yolcular fenalaşıp yerlere yattı
YEREL HABERLER Fırtınaya denizin ortasında yakalandılar Deniz ...
Fenerbahçe maçı öncesi başkan Taban'dan moral ziyareti
YEREL HABERLER Fenerbahçe maçı öncesi başkan Taban'dan moral ...
Merinos ruhu lokalde yaşatılacak
YEREL HABERLER Merinos ruhu lokalde yaşatılacak
Emek sahası sil baştan
YEREL HABERLER Emek sahası sil baştan
Eğlence mekanında tabancayla vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Eğlence mekanında tabancayla vurularak öldürüldü
Eğlence mekanındaki tartışma cinayetle sonuçlandı
YEREL HABERLER Eğlence mekanındaki tartışma cinayetle sonuçlandı
Çoraptaki deri döküntüsünden, cenindeki DNA'dan şüpheliye ulaşıyorlar
YEREL HABERLER Çoraptaki deri döküntüsünden, cenindeki DNA'dan ...
Çoraptaki deri döküntüsünden, cenindeki DNA'dan şüpheliye ulaşıyorlar
YEREL HABERLER Çoraptaki deri döküntüsünden, cenindeki DNA'dan ...
Fırtınada sallanan deniz otobüsündeki panik anları kamerada 
YEREL HABERLER Fırtınada sallanan deniz otobüsündeki panik anları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.