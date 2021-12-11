Eğlence mekanında tabancayla vurularak öldürüldü (3)

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TUTUKLANDI

Bursa´da, eğlence mekanında Özkan Belikırıkoğlu'nun (20) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Erol Akçağır çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.T. (29), M.E.U. (26) ve A.K. (27) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-12-11 19:59:43



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