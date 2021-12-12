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(Özel) Bursa’da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk ağır yaralandı

İHA

(Özel) Bursa’da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk ağır yaralandı

Bursa’da şaka esnasında arkadaşı tarafından dezenfektanla ateşe verilen çocuk ağır yaralandı. 2 arkadaşın facia ile sonlanan dezenfektanlı şakası kameralar tarafından da görüntülendi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre Burak A. (14) ile arkadaşı İsmail K. (13), bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan bir meslek lisesinin bahçesindeki varillerden yanlarındaki şişelere dezenfektan doldurdu. Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Bir süre sonra İsmail K, yanında bulunan dezenfektan dolu şişeyi, Burak A.'nın üzerine boşaltarak çakmakla ateşe verdi. Gencin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, su ve ceketleriyle müdahale etti. Vücudunda ağır yanık oluşan Burak A, olay yerine çağrılan ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burak A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olay ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, İsmail K.'nın önce ormanlık alana kaçtığını tespit etti. Ardından çevrede bulunan bir anaokulunun bahçesinde uyukladığı esnada gözaltına aldı. Öte yandan yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Güvenlik kameraları görüntülerinde İsmail K.'nın olay yerinden ayrılıp, dezenfektan dolu şişeyle geri gelerek Burak A. ile şakalaştığı daha sonra Burak A.'nın alev aldığı ve çevredeki vatandaşların panikle yardım etmesi görüldü.
‘’30 saniye geç müdahale edilse olay yerine hayatını kaybedecekmiş’’
Yaşanan olayın ardından İHA muhabirlerine konuşan Burak A.'nın halası Nilgün A., okul yönetiminden, İsmail K.'nın ailesinden ve kendisinden şikâyetçi olduklarını belirtti. Nilgün A., ‘’Burak’ın durumu şuanda ağır. Yoğun bakımda yatıyor ve doktorlar kendi yaşam mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Ne yazık ki her şeye hazırlıklı şekilde bekliyoruz. Okul bahçesinden dezenfektan almışlar. Daha sonra parka gelip Burak’ın üzerine boşaltıp ateşe vermiş. Burak, sağ omzundan itibaren yanmaya başlamış. Komşular paltolarını çıkarıp müdahale ediyor. Pantolonlarının paçaları yanıyor. Hastanede doktorlar 3040 saniye daha geç müdahale edilse olay yerine hayatını kaybetmiş olacağını söyledi. İlk olarak bu okuldan şikayetçiyiz. Bu tehlikeli maddeyi herkesin ulaşabileceği ortamda tutuyorlar. Çocuk küçük yaşta o maddenin yanacağını biliyorsa koskoca okulda bunu biliyordur. Şuan okulda kimse yok ama maddelerin olduğu yer hala açık. Suç neyse, hangi yaşta olursa olsun o yaşa göre bir yaptırımı olmalı. Suçun karşılığı olmadığı sürece suç devam eder. Görmezden gelinen her şey bir sonraki aşamada biraz daha büyüyor. Bu çocuğunda bir sonraki suçunun ne olacağını bilmiyoruz. Herkes üzerine düşeni yapsın. Yoksa vatandaş kendi adaletini kurmaya kalkınca kilit oluyor her şey. Çocuk kendi mücadelesini veriyor şu anda. Doktorların bile yapabileceği bir şey kalmadı. Mahalleli yardıma koşmasa gözümüzün önünde yok olacaktı’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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