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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülten Akın etkinlikleri sempozyumla sona erdi

İHA

Gülten Akın etkinlikleri sempozyumla sona erdi

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Yılın Yazarı Gülten Akın Sempozyumu sona erdi. İki gün süren sempozyumda 5 oturum, iki şiir dinletisi ve bir sergi düzenlendi.
Nâzım Hikmet Kültür Evi’nde gerçekleşen; çok sayıda şair, yazar, akademisyen ve araştırmacının katıldığı sempozyumun ikinci gününde 4 oturum düzenlendi. Gün boyunca düzenlenen oturumlarda yer alan yazar, şair, akademisyen ve araştırmacılar bildirilerini sundu. Katılımın yoğun olduğu ikinci günün ilk oturumu “Bir Sonsuz Akış: Gülten Akın Şiiri” başlıklı oturum oldu. Sevilay Çelenk’in başkanlığını yaptığı oturumda Olcay Akyıldız, Nazmi Ağıl, Derya Çolpan ve Nuri Demirci yer alarak Gülten Akın’ı anlattı. “Gülten Akın’ın Yazı Evreni” isimli ikinci oturumu ise Yalçın Armağan yönetti. Ömer Erdem, Deniz Gündoğan İbrişim ve Nilay Özer de oturumda Gülten Akın’ın yazı evrenine ilişkin görüşlerini paylaştı. Feryal Saygılıgil’in başkanlığını yaptığı “Gülten Akın Şiirinde Kadın Oluş” başlıklı oturuma da Lâl Hitay ve Petek Sinem Dulun katıldı. “Yaratıcılığın İzinde” başlıklı dördüncü ve son oturuma da Şükran Albayrak ile Nalan Karagöz yer aldı.
Sempozyumun ikinci gününde de şiir dinletisi vardı. Nilüfer Kent Tiyatrosu katkılarıyla hazırlanan “Nilüferli Kadınlardan Şiir Dinletisi”nde, Şiir Çözümlemesi Atölyesi’ne katılan Nilüferli kadınlar, Gülten Akın şiirlerini sahnede okuyarak, kadın sorunlarına ilişkin cevaplanmayı hak eden bazı soruları da dile getirdi. Şiir dinletisinde Nilüfer’in Atlas, Çalı, İrfaniye, Balkan ve Görükle Mahallelerinden Fatma Turunç, Zeliha Koç, Nurcan Kes, Nesrin Ayülkü, Elmas Turpçu ve Gülizar Bulut, Gülten Akın’ın şiirlerini okudu. Sempozyumun kapanış konuşmasını dilbilimci, çevirmen ve yazar Necmiye Alpay yaptı. İki gün süren sempozyumda üzerinde uzun uzun durulması gereken bildiriler sunulduğunu söyleyen Alpay “Bize yol açan bildiriler sunuldu. Epey not aldım, kitap da işimi çok kolaylaştırdı” dedi.
Kişilere odaklanan sempozyumlarda genellikle son sözün o kişilere verildiğini hatırlatan Nemciye Alpay şöyle devam etti:
“Ben de bir çeşit gönül borcunu yerine getirmek için Gülten Akın’ın sözlerine başvuracağım kapanış konuşmamda. Benim bildiğim Gülten Akın’ın iki kapanış konuşması var. Biri Antalya Altın Portakal Sempozyumu’nda, diğeri de 2008 Frankfurt Kitap Fuarı’nda kapanış konuşması yapmış Gülten Akın. İki çok kısa kapanış konuşması ve müthiş metinler. Tıpkı diğer metinleri gibi kısa ve çok net konuşmalar. Frankfurt Kitap Fuarı’ndaki konuşmasında şiir yazarken amacının ne olduğunu anlatmış. ‘Amacımız hayatın ve dünyanın değişimine katkıda bulunmak’ diyor Gülten Akın. Sonra da dünyayı değiştirmeye katkıda bulunmayı nasıl yapacaklarını söylüyor. ‘Şiirin sağladığı olanak’ diyor. Şiir bir olanak sağlar, hangi olanağı sağlarmış; ‘anlamı kurtarma olanağı’ diyor.”
Yılın Yazarı Gülten Akın etkinlikleri kapsamında Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerden biri de Mektup Ödülü oldu. Yarışmada ödüle değer görülen mektupların yazarlarına ödülleri sempozyumun kapanış töreninde verildi. 114 yarışmacının 228 mektupla katıldığı ve seçici kurulda Latife Tekin, Neslihan Cangöz, Nahit Kayabaşı, Şafak Baba Pala ve Taçlı Yazıcıoğlu’nun yer aldığı yarışmada, büyük ödüle değer görülen Hande Çiğdemoğlu’na ödülünü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi.
Tema olarak daha çok kadına yönelik şiddetin, ataerkil geleneklerin, erkek egemen kültürün işlendiği yarışmada, mektupları mansiyon ödülüne değer görülen Özlem Öztürk Karadoğan, Aslı Ilgın Uyurkulak, Anıl Çetinel Örselli, Metin Turan ve Hilal Aydın La Spisa da ödüllerini Asuman Susam’dan aldı. Törende ayrıca Mektup Ödülü’ne katılan ve mektupları yayınlanmaya değer bulunan; Meltem Uzunkaya, Merve Üzel Tambay, İpek Sözen Çubukçuoğlu, Fatoş Asya Akbay, Gülizar Aytekin, Esra Kahya, Kamile Yılmaz, Candan Sevinç, Işıl Madak Kaya, Esra Gürbüz, Güler Kalem, Yasemin Yılmaz Yüksek, Hatice Göz ve Öznur Babur’a da ödüllerini Aksu Bora verdi.Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da Mektup Ödülü’ne başvuranların mektuplarını titizlikle değerlendiren seçici kurul üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.

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