Nilüferli hentbolcular rahat kazandı

Hentbol Erkekler Süper Lig 11. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, rakibi Tokat Gençlikspor’u rahat bir oyunun ardından 3934 yenerek, haftayı galibiyetle kapattı.

Nilüfer Belediyespor ile rakibi Tokat Gençlikspor, Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Bulduğu ani atakları gole çeviren Nilüferli hentbolcular karşılaşmaya hızlı başladı. Maçın ilk 10 dakikası Nilüfer Belediyespor’un 83 üstünlüğü ile geçildi. İlk yarı boyunca rakibe üstünlüğünü kabul ettiren Nilüfer Belediyespor devreyi 2513 önde tamamladı. İkinci yarıya genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla çıkan Nilüfer Belediyespor karşılaşma boyunca oyun ve skor üstünlüğünü koruyarak maçtan 3934 galip ayrılarak, puanını 12 ye yükseltti.

Nilüfer Belediyespor’da Ahmet Aydın ve Fatih Çalkamış attıkları 8’er golle hem takımlarının hem de maçın en skorer isimleri oldu.

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