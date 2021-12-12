Kış mevsiminde beslenme önerileri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kış mevsiminde beslenme önerileri

İHA

Kış mevsiminde beslenme önerileri

Kış mevsiminde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yetişkin ve çocuklarda beslenme değişiklikleri görüldüğünü ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, sağlıklı hayatın sürdürülmesi için mevsimine uygun sağlıklı beslenme ile ideal kilonun korunmasının önemli olduğunu söyledi.
Kış mevsimde kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirilmesi ve gecelerin uzaması sebebiyle fiziksel aktivitenin
azaldığını ve hareketsiz geçirilen zamanın da arttığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, "Atıştırmalık tüketimine yönelim ile yağlı ve şekerli besin tercihlerinin artması sebebiyle vücut ağırlığında istenmeyen yönde değişiklikler olabilmektedir. Bu sebeple bir çok kronik hastalığa sebep olan vücutta fazla yağ birikimi olarak adlandırılan 'obezite' artmaktadır. Ancak sağlıklı hayatı sürdürülmesi için mevsimine uygun sağlıklı beslenme ile ideal kilonun korunması önemlidir. Kış aylarında azalan hava sıcaklığı sebebiyle vücut ısısının korunması için yeterli sıvı almak gerekir. Günde en az 22.5 litre su içilmeli, sıvı alımının karşılanmasında ıhlamur, adaçayı, kuşburnu çayı, açık çay gibi içecekler tercih edilmelidir. Kış mevsiminde artan soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı A, C, D ve E vitamininden zengin beslenmenin bağışıklık sistemine katkısı oldukça fazladır. Mevsimine uygun, günde en az 2 porsiyon meyve ve 3 porsiyon sebze tüketilmesi önerilmektedir. Bu aylarda havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, pırasa, maydanoz gibi sebzelerin; portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tercih edilmesi önerilmektedir. Ayrıca E vitamini kaynakları olan kurubaklagiller ve kuruyemişlerde yeterli ve dengeli biçimde günlük beslenmede bulunmalıdır. Haftada 23 kez nohut, kuru fasulye, mercimek, barbunya gibi kurubaklagiller, günde 2030 gram kadar ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler tüketilmelidir" dedi.
Kemik ve diş sağlığı açısından önemli olan D vitamininin güneş ışınlarıyla deri tarafından üretilen bir vitamin olduğunu belirten Göngör, "Ancak kış aylarında mahrum kalınan güneş ışınları, vücudun D vitamini gereksiniminin karşılanamamasına sebep olmaktadır. D vitamini besinlerden aktif olarak karşılanamıyor olsa da balık; D vitamini ile beyin fonksiyonlarının gelişimi için gerekli çoklu doymamış yağ asitleri (omega 3), kalsiyum, fosfor, selenyum, iyot mineralleri ve E vitamini içerir. Bu sebeple kış aylarında haftada 23 kez balık tüketilmelidir. Kış aylarında yüksek yağlı besin tüketiminden kaçınılmalı; margarin, tereyağ, yağlı etler, yüksek kolesterol içeren sakatat ürünleri sıklıkla tüketilmemeli, sağlıklı yağ asitleri içeren zeytinyağı, yağlı tohumlar, kuruyemişler uygun ve yeterli porsiyonda tüketilmelidir. Bu mevsimde basit karbonhidrat içeren şekerli besinlere ve tatlılara yönelimin arttığı görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün önerisine göre günlük şeker alımı toplam enerji alımının en fazla yüzde 10 kadarını oluşturmalıdır ve mümkünse daha da azaltılmalıdır. Sağlıklı yaşam biçiminde basit şekerler yerine kompleks karbonhidratlardan olan tam buğday ekmek, bulgur gibi tahıllar, kurubaklagiller, meyveler ve şekeri azaltılmış sütlü ya da meyveli tatlılar ile sağlıklı pişirme yöntemleri kullanılarak hazırlanan ev yapımı ürünler tercih edilmelidir" diye konuştu.
Sağlıklı beslenme açısından sağlıklı pişirme yöntemleri kullanılarak hazırlanan ev yapımı geleneksel gıdaların üretimi ve tüketiminin kış aylarında arttığının görüldüğüne dikkat çeken Güngör, "Kış ya da yaz ayları için besinin bol bulunduğu aylarda yapılan geleneksel yiyecek hazırlama teknikleri ile hazırlanan geleneksel ev yapımı gıdalar temel işleme ve hazırlama metotlarına dayanan, yapay koruyucu ve katkı maddesi içermeyen, doğal ve raf ömürleri günümüzün işlenmiş ürünlerine oranla uzun olmayan ürünlerdir. Günümüzün önemli sağlık sorunları arasında yer alan obezitenin önüne geçilmesi amacıyla ev yapımı sağlıklı üretimin özendirilmesi ve özellikle çocukların hazır ve paketli besinler yerine ev yapımı sağlıklı besinlerinin tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Doğa şartlarının zorlayıcı etkisini azaltmak adına mevsiminde toprağını ve ürününü kirletmeden, mevsiminde bol ve ekonomik olduğu dönemlerde ulaşılabilen besin ürünlerinin çoğunlukla güneşin ısısından yararlanarak sağlıklı ve yerel yollarla oldukça düşük maliyetle farklı yiyeceklere dönüştüren bir kültürel mirasın sürekliliği ve toplumsal dayanışmanın sürdürülüyor olmasının yerel üretime, sağlıklı yaşama ve sağlıklı beslenmeye katkısı yadsınamaz düzeyde önemlidir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nilüferli hentbolcular rahat kazandı
YEREL HABERLER Nilüferli hentbolcular rahat kazandı
Gülten Akın etkinlikleri sempozyumla sona erdi
YEREL HABERLER Gülten Akın etkinlikleri sempozyumla sona erdi
Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı
YEREL HABERLER Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı
Baldıza evlilik teklifi, boşanma sebebi
YEREL HABERLER Baldıza evlilik teklifi, boşanma sebebi
Bursa'da 3 hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda Bursa'da hırsızların rahat tavırları pes dedirtti
YEREL HABERLER Bursa'da 3 hırsızın kepengi kırarak dükkana girme ...
(Özel) Bursa’da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı. ...
Bursa'da kızlar ''erkek'' yüzünden kavga ettiler Bursa'da kızların saç saça baş başa kavga etme anları kameralarda
YEREL HABERLER Bursa'da kızlar ''erkek'' yüzünden kavga ...
Panik atak korona virüsle atağa kalktı Panik atağınızı tanıyın
YEREL HABERLER Panik atak korona virüsle atağa kalktı Panik ...
Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa ticari taksi böyle çarptı Kırtasiye alışverişinden çıkan çocuğa ticari taksi çarptı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa ticari ...
Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet böyle çarptı Bursa'da feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına ...
Bursaspor taraftarlarının maç sonrası tekme tokat kavga anı kamerada
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarlarının maç sonrası tekme tokat ...
Turgay Altay: "3 puanlık bir oyun ortaya koyamadık"
YEREL HABERLER Turgay Altay: "3 puanlık bir oyun ortaya koyamadık"
Özcan Bizati: “Seyircinin tepkisi ile hocalar değişmez”
YEREL HABERLER Özcan Bizati: “Seyircinin tepkisi ile hocalar ...
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 - Manisa FK: 1
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 - Manisa FK: 1
Bursaspor - Manisa Futbol Kulübü: 1-1
YEREL HABERLER Bursaspor - Manisa Futbol Kulübü: 1-1
Bursaspor - Manisa FK (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Manisa FK (EK FOTOĞRAFLAR)
Bursaspor - Manisa FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Manisa FK (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 - Manisa FK: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 - Manisa FK: 0 (İlk ...
Eğlence mekanında tabancayla vurularak öldürüldü (3)
YEREL HABERLER Eğlence mekanında tabancayla vurularak öldürüldü (3)
Sahaya giren köpek maçın geç başlamasına neden oldu
YEREL HABERLER Sahaya giren köpek maçın geç başlamasına neden oldu
Eğlence merkezindeki cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Eğlence merkezindeki cinayetle ilgili 1 kişi ...
Bursa’da nefes kesen mücadeleye ‘köpek’ molası
YEREL HABERLER Bursa’da nefes kesen mücadeleye ‘köpek’ molası
Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı
Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.