Başkan Erdem’e 'Vizyoner Başkan' ödülü

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 'Tarım Yılı' ve 'Gıda Yılı' temasıyla gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Bursa Rotaract Kulübü tarafından 'Vizyoner Başkan' ödülüne değer görüldü.

Nilüfer Belediyesi’nin çiftçiyi tarımsal üretime teşvik etme ve kent halkında sağlıklı gıda konusunda farkındalık oluşturan çabaları Bursa Rotaract Kulüp tarafından ödüle değer bulundu. Bursa Rotaract Kulüp, 9. Meslek Hizmet Ödülleri kapsamında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e 'Vizyoner Başkan' ödülü verdi. Ödül törenine eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte katılan Başkan Erdem’e ödülünü Bursa Rotaract Kulübü Başkanı Gaye Atlı, 2440. Bölge Gelecek Dönem Guvernörü Serdar Durusüt ile birlikte verdi.

2020 Tarım Yılı ve 2021 Gıda Yılı kapsamında Nilüfer’de yapılan çalışmaları anlatan Başkan Erdem, Nilüfer’in tarım potansiyelini değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, “Nilüfer, kültür sanat, spor ve eğitim dahil her alanda Bursa’nın gülen yüzü oldu. Buna bir de tarım kimliğini eklemek istedik. Göreve geldiğimizden bu yana çalışmalarımıza bu yönde ağırlık verdik. Amacımız, çiftçinin gelişmesini ve kentten kırsala dönüşü sağlamak oldu. Bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çabamızı destekleyen ödül için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gecede ayrıca “Sen Değiş Dünyan Değişsin” projesi sebebiyle; oyuncu, şarkıcı, yazar ve eğitmen Hale Caneroğlu’na da “Meslek Hizmet Ödülü” verildi.

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