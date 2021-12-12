Milletvekili Esgin: "Sağlıkta başarı hikayesi yazdık" AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: "Sağlıkta memnuniyet yüzde 72 arttı"

TBMM Genel Kurulu'nda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde konuşan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Sağlıkta başarı hikâyesini, milletimizin desteğiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarları yazmıştır" dedi.

TBMM'de, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçelerinin görüldüğü oturumda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti iktidarıyla birlikte uygulamaya konulan 'Sağlıkta Dönüşüm' modelinin sağlık hizmetlerindeki başarılarını rakamlarla ortaya dökmesi AK Parti ve MHP sıralarından sık sık alkışlandı. Sağlık Bakanlığı 2022 yılı bütçesinde AK Parti grubu adına konuşan Esgin, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca elbette sağlık alanında önemli adımlar atılmıştır. Bununla birlikte 2000'li yılların başında sağlık Türkiye'nin en önemli sorunları arasındaydı. Yine, bu sebeple AK Parti iktidarlarının en önemli gündem maddelerinden birisi sağlık olmuştur. 'Sağlıkta Dönüşüm' adını verdiğimiz modelin bazı önemli başlıkları var. Öncelikle, birinci basamak, sağlık hizmetlerini reorganize etti. Birinci basamak, sağlık hizmetlerinde dünyanın gittiği yere gittik ve aile hekimliği sistemini hayata geçirdik. İkinci basamak, sağlık hizmetlerini, Sağlık Bakanlığının organizasyonunda tek çatı altında toplayarak sağlıkta eş güdümü sağladık. Sosyal güvenlik reformuyla sağlığın hizmet sunumuyla finansmanı birbirinden ayırdık. Genel sağlık sigortasıyla toplumun tamamını sosyal güvenlik şemsiyesi altında topladık. Etkili, verimli, kolay erişilebilir, mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş bir sistemi ortaya koyduk."



"Hasta yatak sayısı 28 kat arttı"

Bebek ölüm hızını, anne ölüm hızını, 5 yaş altı çocuk ölüm hızını eğer 5 kat azalttıysak ve dünya çapında bir farkındalık oluşturduysak burada bir başarı hikâyesi olduğunu belirten Esgin, "Hastane sayısını 3 kat, nitelikli yatak sayısını 8 kat, yoğun bakım yatak sayısını tam 28 kat artırdıysak, sağlık altyapımızı bu şekilde güçlendirdiysek yine bir başarı hikâyesinden bahsetmemiz gerekiyor. 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısında dünya lideriyiz. Değerli arkadaşlar, sağlık çalışanı sayısını 300 binlerden 1 milyon 240 bine çıkardık yani neredeyse 1 milyon sağlık çalışanını daha sisteme dâhil ettik. Sağlıkta insan kaynağımızı ülke genelinde adil ve dengeli bir şekilde dağıtıyoruz. Sağlık Bakanlığında çalışan uzman hekim başına düşen nüfusta en yüksek ve en düşük ilin oranı 13 kat iken 2'ye inmiş olması hekim ve sağlık çalışanı dağılımında iller arasında adaleti gözettiğimizin bir ifadesidir" dedi.



"Sağlıkta memnuniyet yüzde 72 arttı"

Diğer önemli bir hususun vatandaş memnuniyeti olduğunu ifade eden Esgin, "Eğer memnuniyet oranını yüzde 39'lardan yüzde 72'lere çıkardıysak bunu da hiç kimsenin göz ardı etmemesi gerekiyor. Yaptığı harcamaya göre en yüksek memnuniyet oranı sağlayan bir ülke olmamız da kaynaklarımızı doğru kullandığımızın bir işaretidir. Vatandaşımızın ve ülke kaynaklarının finansal açıdan korunması yine bir başka başlık. Toplam sağlık harcamalarımızın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının tüm olumlu parametrelerle birlikte sabit kalması da bir kamu maliyesi başarısıdır. Vatandaşımızın cepten harcamalarının da yüzde 26'dan yüzde 16'ya indirilmesi, bu konuda önemli bir parametredir. Sağlığa erişim oranı yine başka bir kriter. Vatandaşımız bir yılda, SSK istatistiklerine göre 1,5 kez hekime erişebilirken bugün yılda 10'a çıkmıştır, bu da bir başarıdır. Bütün bu değerlendirmeler, sağlıkta başarılı bir model ortaya koyduğumuzun kanıtıdır. Bu başarı hikâyesini, milletimizin desteğiyle, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarları yazmıştır" dedi.



"Aşı sayısı 122 milyona çıktı"

Yaklaşık iki yıldır tüm dünyada küresel bir salgınla önemli bir sınamadan geçtiğini belirten Esgin, "Hastalıktan korunmada Covid aşısı tartışmasız en önemli faktör. Bugün 122 milyon aşıyı uygulayarak en fazla aşı yapan ülkelerden birisi olduk. Yerli aşımızı da yılbaşından sonra yaygın uygulamaya geçiriyoruz. Covid döneminde yoğun bakım kapasitesini neredeyse yüzde 50 oranında artırdık. Yine, salgın süresince 10 bin yerli solunum cihazını ürettik ve hizmete geçirdik ve binlerce vatandaşımızın hayatta kalmasına hizmet ettik. Şehir hastaneleri ile üç yıl içerisinde 25 bin yatak kazandırmışız, 19 şehir hastanesi yapmışız, 25 bin yatak daha kazandıracak yeni yatırımları hizmete açmak için mücadele ediyoruz. Covid öncesi alınan bu stratejik karar, eleştirilmesi gereken değil takdir edilmesi gereken, önemli bir başarı hikâyesidir" şeklinde konuştu.

Koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili bazı konuşmalar yapıldığını ifade Esgin, "2020'de 15 milyardan 2021'de 20 milyara, geçtiğimiz yıldan bu yıla da yaklaşık 2 kat artırmışız ve 38 milyara çıkarmışız. Burada, arkadaşlarımızın bunu niçin eleştirdiğini ben anlayamadım. Geçirdiğimiz bu zor dönemde asgari ücretlilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımız ve sabit gelirlilerimizle ilgili önemli adımlar atıyoruz. Çalışma barışını bozmadan canımızı emanet ettiğimiz 'Önce Allah, sonra sen' dediğimiz başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarımız ve kamu çalışanlarımızın haklarının sonuna kadar arkasındayız. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya da bu konudaki üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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