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Sosyal medyada tartışan kızlar, meydanda kavga etti

DHA

Sosyal medyada tartışan kızlar, meydanda kavga etti


BURSA, (DHA)BURSA'da, sosyal medya üzerinden tartışan iki kız grubu, konuşmak için buluştukları meydanda saç saça baş başa kavga etti. 
Olay, merkez Osmangazi ilçesi meydanında yaşandı. iddiaaya göre, erkek arkadaşları konusunda sosyal medyada tartışan bir grup genç kız konuşmak için bir araya geldi. Kızlar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Onlarca kişinin gözü önünde kavga eden genç kızların kendilerini ayırmaya çalışanlara da zaman zaman vurdukları görüldü. Kavga anı cep telefonuyla görüntülenirken, çevredekilerin ayırdığı kızlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez
2021-12-12 12:20:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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