İnegölspor - Bodrumspor: 1-2

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STAT: İnegöl

HAKEMLER: Eren Gökmen, Barış Çardaklı, Ali Uğurtan Demirtaş

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek, İbrahim Sürgülü, Bahadır Taşdelen, Emir Özsoy (Dk.65 Erdem Koçal), Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Selimcan Temel (Dk65 Mustafa Kayabaşı), Yunus Emre Duyan (Dk.89 Gülhan Üreyen), Furkan Mızrak (Dk46 Hakkı İsme Şimşek), Aykut Uluç (Dk.74 Ersel Aslıyüksek)S, Ömer Faruk Ermeç

BODRUMSPOR: Ali Türkan, Üzeyir Ergün, Muhammet Aran, Onur Akbay (Dk.88 İsmail Tarım), Cenk Şen (Dk.80 Ali Eren İyican), Erkan Değişmez (Dk.80 Halil Sevinç), Samet Yalçın, Adem Metin Türk (Dk.65 Oğuzhan Doğan), Yekta Kurtuluş (Dk.88 Sergen Yatağan), Harun Kavaklıdere, Celal Dumanlı

SARI KARTLAR: Dk.72 Gökhan Siverek, Dk.90 Ersel Aslıyüksek (İnegölspor) Dk.26 Samet Yalçın, Dk.72 Yekta Kurtuluş, Dk.85 Muhammet Aran (Bodrumspor)

GOLLER: Dk.20 İbrahim Sürgülü (İnegölspor) Dk.16 Celal Dumanlı, Dk.29 Samet Yalçın (Bodrumspor)Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor, sahasında ağırladığı Bodrumspor´a 2-1 mağlup oldu.MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada Bodrumspor köşe atışı kazandı. Harun'un ceza sahasına attığı topa yükselen Celal'in kafa vuruşu meşin yuvarlağı ağlarla bsuluşturdu. 0-1

20'nci dakikada İnegölspor köşe atışı kazandı. Selimcan'ın ortasına yükselen İbrahim'in kafa vuruşu ile takımının beraberlik golünü attı 1-1

29'uncu dakikada Bodrumspor köşe atışı kazandı. Topun başına geçen Harun, topu ceza sahasına ortaladı. Karambolde son vuruşu yapan Samet konuk ekibi bir kez daha öne geçiren golü attı 1-2

31'inci dakikada gelişen Bodrumspor atağında ceza sahasına atılan topa İnegölspor´lu İbrahim eliyle dokundu. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Harun'un vuruşunu kaleci kurtardı.

ikinci yarıda her iki takımın da atakları sonucu değiştirmeyince, maç Bodrumspor'un galibiyetiyle sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

2021-12-12 16:00:12



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