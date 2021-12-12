TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 69-71

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA) -

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Şahin, Umut Özgün Ergün

TOFAŞ: Zubcic 9, Berk Uğurlu 11, Cruz 16, Cook 2, Muhsin Yaşar 4, Emre Tanışan, Shepherd 12, Berke Büyüktuncel 2, Yiğit Arslan, Simmons 13

PINAR KARŞIYAKA: Yunus Emre Sonsırma 8, Mahir Ağva 3, Taylor 14, Baye 7, Colson 10, Berkan Durmaz 10, Can Korkmaz 11, Tyus 8

1'İNCİ PERİYOT: 22-17

İLK YARI: 43-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-53

5 FAULLE ÇIKAN: 39.19 Berkan Durmaz (Pınar Karşıyaka)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12'inci haftasında Pınar Karşıyaka deplasmanda TOFAŞ´ı 71-69 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-12-12 22:42:56



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