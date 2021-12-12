Bursaspor'da Özcan Bizati ile yollar ayrıldı

BURSA, (DHA) Bursaspor Kulübü, teknik direktör Özcan Bizati ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Son olarak kendi evinde Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Bursaspor´da taraftarlar teknik Direktör Özcan Bizati´yi istifaya çağırmıştı. Bursaspor yönetim kurulu bugün yaptığı toplantı sonrasında resmi internet sitesinden teknik direktör Özcan Bizati ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu şekilde;
"Teknik Direktörümüz Özcan Bizati ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirmiş bulunuyoruz.
Kendisine ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz."
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY
2021-12-12 21:41:32
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