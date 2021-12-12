Yan yola uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 1 yaralı



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil önce aydınlatma direğine çarptı ardından da yan yola uçtu. Takla atarak ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Ömer Metin Gültekin (41) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi, Yenikaraman Mahallesi´nde meydana geldi. Sanayi Caddesi´nde Mudanya'dan Bursa istikametine seyir halinde olan Ömer Metin Gültekin (41) yönetimindeki 34 CKR 476 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıktı. Yaklaşık 30 metre savrulan otomobil kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Takla atan otomobil demir bariyerleri aşarak yan yola uçtu.

Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ters dönen araçta sıkışan sürücü Ömer Metin Gültekin ve yanında bulunan arkadaşı Hasan B. itfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışmasının ardından yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ağır yaralı olan Ömer Metin Gültekin, hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan Hasan B.´nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ters dönen otomobilin çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-12-12 23:42:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.