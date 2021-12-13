(Özel) Karayolunda motosikletli jokey Ana yolda motosikleti at gibi kırbaçladı

Bursa'da bindiği motosikleti at yerine koyup kırbaçlayarak seyreden şahıs görenlere tebessüm ettirirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Şehrin en işlek caddelerinden olan Mudanya yolunda, motosikleti üzerinde seyreden bir vatandaş hızlanması için motorun arkasına vurdu. Motosikleti at zanneden şahsı gören diğer vatandaşların yüzünde tebessüm belirirken, 'maşallah sanki at sürüyor' esprileri yapıldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

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