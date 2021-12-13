Mobilya sektörüne 15 bin kalifiye eleman aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mobilya sektörüne 15 bin kalifiye eleman aranıyor

İHA

Mobilya sektörüne 15 bin kalifiye eleman aranıyor

Türkiye’nin mobilya başkenti İnegöl de mobilyacılar, fabrikalarında 15 bin işçi istihdam etmeyi istiyor. Mobilya sektöründeki işçi sıkıntısının giderilmesi için İnegöl'ün 15 bin kişi göç alması gerekiyor.
1 milyar 572 milyon dolarlık bir dış ticaret hacmine sahip İnegöl'de mobilya sektörü 536 milyon dolar ihracat gerçekleşti.
1015 bin göç istiyoruz
İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, "İnegöl mobilyasının her yıl artan rakamlarını hem bizler hem de bizi takip eden bütün sektör temsilcileri izlemektedir. Mobilya ihracat rakamlarımız her yıl ortalama yüzde 15 veya 20 artmaktadır. Bununla birlikte kapasitelerimiz artmaktadır. Fabrikalarımız büyümekte ve makineleşmemiz hızlı bir şekilde sürmektedir. Bunların karşılığında İnegöl’ün bir ilçe olması nüfusunun 300 binler de kalmasıyla yetişmiş eleman bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. Buna İnegöl’deki birçok okullarımız da destek vermekte. Türkiye’nin ilk tek tematik mobilya lisesi İnegöl’de. İnegöl'ümüz de Dörtçelik Meslek Lisesi Mobilya Bölümümüz var, üniversitede mobilya bölümümüz var, fakat yeterli olmamaktadır. Bursa’dan İnegöl’e çalışmaya gelen arkadaşlarımız bulunmaktadır. Bursa’ya bağlı yakın İlçelerden İnegöl’e günlük çalışmaya gelen arkadaşlarımız vardır. Fakat bu yeterli değildir. İnegöl’ün acil göç alması lazım. Bir sanayi şehri olmamız için 500 binleri bulmamız gerekir diye düşünüyorum. Fakat ilk etapta 2022 için 1015 bin personele ihtiyacımız var. Bu yalnızca mobilya sektörü değil tabi ki de İnegöl’de tekstil sektörüyle birlikte bu rakamları bulursak daha fazla ihracat yaparız, daha fazla yurt içine ürün satarız. Hem ülkemizi temsil eder hem de ülkemize döviz kazandırırız. Bu konu da Belediyelere ve Hükümete de görev düşüyor. Çünkü İnegöl’de şu an konut sıkıntısı var, işçi konutları sıkıntısı var, kiralık ev sorunları var. Bunlar hepsi birbirine bağlı göçün gelmesi için yerimiz olması gerekir. Yerel yöneticilerle de bunları sık sık konuşuyoruz. İnşallah en kısa zaman da göçü karşılayacak evleri yaparız ve ardından İnegöl’e yeterli göçü alırız ve bizde mobilyamızı daha rahat bir şekilde satarız. Yarın öbür gün kapasite arttırımlarında da sıkıntı çekmeyiz diye düşünüyorum." dedi.
Herkese iş var
Mobilya Firması Üretim Müdürü Ünal Aktan ise, "Biz İnegöl Mobilyacıları olarak şehrimizde çok fazla insana istihdam sağlıyoruz. Bunun en büyük nedenlerinden biri ihracat gücümüzün çok yüksek olması. Çin, Amerika, Almanya, İngiltere, Katar, Dubai, Kanada gibi birçok ülkeye ihracat sağlıyoruz. Ama bu ihracatları yaparken de çok büyük sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bunların en büyük sıkıntısı üretim sıkıntısı, kalifiye eleman sıkıntısı. Şehrimiz de çok fazla kalifiyeli eleman yok. Dışarıdan insanların şehrimize gelipte burada istihdam edilmesi lazım. Şehrimiz de birçok insana iş var. İşKur bazında baktığımızda her firmanın nerdeyse kalifiyeli eleman aradığını görebiliriz. O yüzden dışarıda veya farklı şehirlerde işe ihtiyacı olan insanların, kalkıp şehrimize gelip burada çalışabileceklerini inanıyorum. Burada bu işleri onların da yapabileceklerini inanıyorum. Hem bizim ihracat yükümüzü hafifletmiş olacaklar hem de kendilerine bir ekmek kapısı açmış olacaklar. Bu yüzden dışarıdaki insanlara diyebileceğim şey bence İnegöl'e gelip İnegöl’de iş ilanlarına bakmaları, İnegöl’de çalışmak istemeleriyle bu saye de hem bizim şehrimiz kazanacak, hem ülkemiz kazanacak, ihracat bazında hem de kişiler işsiz kalmayacaklar. Çünkü İnegöl’de herkese iş var." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altının ayarını bozan çeteye polis ayarı Altın eritilen villalara baskın Altını eritip içerisine farklı maddeler karıştırıp ayarı ile oynayan çete çökertildi 3 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken eritilip ayarı ile oynanmaya hazır 10 milyon liralık altın ele geçirildi
YEREL HABERLER Altının ayarını bozan çeteye polis ayarı Altın ...
(Özel) Marmara Denizi'ni bekleyen felaket Hidrolog Levent Artüz: "Marmara Denizi'ni kirletmeye tam gaz devam ediyoruz"
YEREL HABERLER (Özel) Marmara Denizi'ni bekleyen felaket Hidrolog ...
Başkan Erdoğan güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan güven tazeledi
İkinci el oto pazarında işler açıldı, esnafın yüzü güldü Vatandaşlar ikinci el oto pazarına akın etti
YEREL HABERLER İkinci el oto pazarında işler açıldı, esnafın yüzü ...
(Özel) Karayolunda motosikletli jokey Ana yolda motosikleti at gibi kırbaçladı
YEREL HABERLER (Özel) Karayolunda motosikletli jokey Ana yolda ...
(Özel) Hem lise okuyor, hem okulların demir işlerini yapıyorlar Metal öğrencileri hem meslek öğreniyor, hem de okulların ihtiyaçlarını gideriyor
YEREL HABERLER (Özel) Hem lise okuyor, hem okulların demir işlerini ...
Yan yola uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yan yola uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 1 ...
Yan yola uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yan yola uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 1 ...
Yan yola uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yan yola uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 1 ...
Yan yola uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yan yola uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 1 ...
Yan yola uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yan yola uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 1 ...
Bursaspor'da Özcan Bizati ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Bursaspor'da Özcan Bizati ile yollar ayrıldı
TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 69-71
YEREL HABERLER TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 69-71
TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 69-71
YEREL HABERLER TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 69-71
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ...
TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 69-71
YEREL HABERLER TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 69-71
TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 69-71
YEREL HABERLER TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 69-71
Bursaspor’da Özcan Bizati dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Bursaspor’da Özcan Bizati dönemi sona erdi
Ceren'e ticari taksinin çarptığı kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Ceren'e ticari taksinin çarptığı kaza anı kamerada
İnegölspor - Bodrumspor: 1-2
YEREL HABERLER İnegölspor - Bodrumspor: 1-2
İnegölspor - Bodrumspor: 1-2
YEREL HABERLER İnegölspor - Bodrumspor: 1-2
Başkan Gürkan: "Türkiye uydu üretebilen ilk 10 ülke arasına girecek"
YEREL HABERLER Başkan Gürkan: "Türkiye uydu üretebilen ilk 10 ülke ...
Balkondan ateş açtığı kiracısı yaralandı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Balkondan ateş açtığı kiracısı yaralandı; o anlar ...
Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.