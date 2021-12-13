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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hükümet konağı park oluyor

İHA

Hükümet konağı park oluyor

İnegöl’de yeni hükümet binasının yapılacağı alan konusu, bugün yapılan olağanüstü meclis toplantısında gündeme geldi. Büyükşehir meclisinde karara bağlanacak konu hakkında ön karar için toplanan mecliste, partiler görüşlerini ortaya koydu. AK Parti ve MHP evet oyu kullanırken, İyi Parti ve CHP’nin ret oylarıyla ön karar oy çokluğu ile meclisten geçti.
İnegöl Belediye Meclisi, yeni yapılacak Hükümet Binasının yeriyle ilgili bugün olağanüstü toplandı. Meclis 10.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda Alper Taban Başkanlığında bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Meclisinde karara bağlanacak yeni hükümet binası yeri ile alakalı konu hakkında İnegöl Belediye Meclisi, Büyükşehir’de konu görüşülmeden önce kanaat niteliğinde bir karar ortaya oymak üzere ön karar almak adına konuyu görüştü.
Mecliste Kemalpaşa Mahallesi 663 ada 16 parselde bulunan idari tesisler alanının (eski hükümet binası yeri) kaldırılarak park alanına alınması ve karşılığında Süleymaniye Mahallesi 254 adanın kuzeyinde bulunan park alanının (yeni hükümet binasının yapılmasının planlandığı alan) içerisinde idari hizmet alanı oluşturulması maddesi görüşüldü.
Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün olağanüstü olarak meclisimizi topladık. 2 maddemiz var. Bu 2 maddeyle ilgili sizin görüş ve kanaatlerinizi alarak kararlarını almış olacağız. Bildiğiniz gibi merkezde hükümet binamızın yıkılmasından sonra yeni bir yer hususunda çalışmalar vardı. Bakanlığımız bu konuda 55 civarında yapıyı hızlı şekilde yapmak istiyor Türkiye genelinde. Şehrimizde de 1987 yılında hizmet vermeye başlayan binanın yıkımını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiştik. Şu anda da yeni yerinde bir an önce ihale edilerek yapılmasıyla ilgili süreç işliyor. Bununla ilgili Bakanlığımız bize idari hizmet alanı anlamında yapılabilecek bir yer talebini ilettiğinde hali hazırda mevcut yerleşke içerisinde boş parsel alanında idari hizmet alanı yok. Ancak şehrin gelişimini düşündüğümüzde merkez alanda bir 16,5 dönümlük yerimiz vardı. Yeni İnegöl dediğimiz bölge içerisinde de bir idari hizmet alanımız var. Orada da bu yapı yapılabilirdi ancak Bakanlıktaki yetkililerin de görüş ve kanaatleri doğrultusunda şehrin merkezinde olmasının doğru olacağı yönünde kanaatler bize bildirildi. Bu bölgenin şehrimizin her yönüne orta mesafede kalabilecek bir yer olduğunu ifade edebiliriz. Bu alan ile diğer yeşil alan olan yerin eski hükümet binasının olduğu idari hizmet alanının trampa edilmesi lazım. Burada da Bakanlık bize çok hızlı şekilde hazır hale getirilmesini istiyor. Büyükşehir meclisinde de konunun görüşülmesi söz konusu. Bizim burada yapacağımız görüşme neticesinde, Büyükşehir meclisinde yapılacak görüşme öncesi kendilerine bir kanaat bildirmiş olacağız” dedi.
Binanın eski yerine yapılmasını kimsenin istemediğine de dikkat çeken Başkan Taban, “Herkesin hemfikir olduğu bir konu var, o da eski yerinde yapılmaması. Çünkü yaklaşık 6 bin m2’lik bir inşaat alanı içerisinde çekmeleri de iptal edilerek daha büyük bir yapının aynı yerine yapılması kimse tarafından istenmedi. Yeşil alan miktarımızı da azaltmıyoruz. Ancak burası şehrin gerçekten orta noktası. Mevcut yeşil alanı 105 bin kişinin yaşadığı merkeze kaydırarak burada yaşatacağız” diye konuştu.
Başkan Taban’ın ardından Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Ahmet Genç, İyi Parti grubu adına İsmail Karaman ve AK Parti grubu adına Erdal Akkaya görüşlerini belirtti. Daha sonra yapılan oylamada AK Parti ve MHP’li üyelerin evet oyuna karşı İyi Parti ve CHP’li üyelerin ret oyu ile madde oy çokluğu ile kabul edildi.

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