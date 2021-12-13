Bursaspor'a teknik direktör dayanmıyor Bursaspor bu sezon dördüncü teknik adamını arıyor

Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor, bu sezon üç teknik adamla yollarını ayırdı. Yeşilbeyazlı kulüp, dördüncü kez teknik direktör arayışına başladı.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Manisa FK ile 11 berabere kalan Bursaspor’da Teknik Direktör Özcan Bizati ile yollar ayrıldı. Mustafa Er ve Fatih Tekke’yle birlikte bu sezon üçüncü kez teknik adamıyla yol ayrılığına giden yeşilbeyazlı kulüp, dördüncü kez teknik direktör arayışına başladı. Mustafa Er’in istifa etmesiyle birlikte 2. haftada oynanan Erzurumspor maçına antrenör Ali Aköz’le çıkan Bursaspor, geride kalan 15 haftada dört farklı isimle maçlara çıkarak dikkat çeken bir rekora da imza attı. Bursaspor yönetimi, Perşembe günü oynanacak olan Ümraniyespor maçına kadar yeni bir ismi takımın başına getirip, istikrar arayacak. Gündemde, Mehmet Altıparmak, Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam ve Yalçın Koşukavak gibi teknik direktörlerin isimleri var.

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