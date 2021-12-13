Ümraniyespor-Bursaspor maçının hakemi Alper Akarsu oldu

Bursaspor’un deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hakemi Alper Akarsu oldu. Akarsu, ilk kez yeşilbeyazlı takımın maçını yönetecek.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre Perşembe günü saat 13.30’da oynanacak olan ÜmraniyesporBursaspor maçını hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Dördüncü hakem ise Gürcan Hasova olacak. Hem ev sahibi ekip hem de yeşilbeyazlı takım, genç hakem yönetiminde ilk kez bir müsabakada ter dökecek.

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