Belgrad ormanlarından madalyayla döndüler Atletizm Takımı Geyik Koşusundan 3 dereceyle döndü

İnegöl Belediyespor Atletizm Takımı, İstanbul Belgrad Ormanında düzenlenen Geyik Koşusuna katıldı. 3 sporcu kendi kategorilerinde 1’incilik ve 3’üncülük dereceleri elde etti.
Her branşta farklı başarı hikâyeleri yazan İnegöl Belediye Spor Kulübü, atletizmde de dereceler almaya devam ediyor. Belediye Spor Kulübü Atletizm Takımı, son olarak hafta sonu İstanbul’da düzenlenen Belgrad Ormanları Geyik Koşularına katıldı. 3 sporcu, buradan 3 dereceyle dönmeyi başardı.
Turuncu Lacivertli kulübün temsilcilerinden Hatice Çam, 3445 yaş kategorisinde 1’inci oldu. Hülya Takım isimli yarışmacı 4554 yaş kategorisi 3’üncülüğü elde ederken, Mehmet Günay ise 1834 yaş kategorisinde 3’üncü olarak kürsüye İnegöl Belediyespor flâmasını taşımayı başardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.