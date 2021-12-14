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Köpek balıklarıyla dolu bu tünele girenler okyanusların heyecanını yaşıyor

İHA

Köpek balıklarıyla dolu bu tünele girenler okyanusların heyecanını yaşıyor

Bursalılar şehrin stresini binlerce okyanus ve tatlı su balığını izleyerek atıyor. Köpek balıklarıyla dolu devasa tünel akvaryuma girenler, kendilerini okyanusta zannediyor.
Uludağ'ın eteklerinde yer alan dev akvaryum şehrin yoğunluğundan uzaklaşmak ve dinlenmek isteyenlerin akınına uğruyor. Birçok farklı alana sahip gezi alanı olan Kaplıkaya Cazibe Merkezi’ne akın eden Bursalılar, dev tünel akvaryumdaki binlerce balığı izleyerek stres atıyor. Farklı cinsten 5 bin balığın yer aldığı dev akvaryumlara bilhassa çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Dev akvaryumlar tıpkı deniz ve göller gibi doğal yöntemlerle temizleniyor.
Ayrı iki binada farklı boyutlarda toplam 16 adet kapalı akvaryum bulunuyor. Bu akvaryumların içerisinde müren balığı, dev gurami, timsah balığı, tatlı su köpek balıkları gibi farklı çeşitlerde toplam 5 bin adet balık yaşıyor. Gölet içerisinde her sene ilkbahar ve sonbahar aylarında koi ve sazan balıklarının yumurta dökmelerini ve yavru balıkları da gözlemleme imkânı bulunuyor.
Bünyesinde tatlı su konseptinde tünel akvaryum ve deniz akvaryumu barındıran Yıldırım Belediyesi'ne ait Kaplıkaya Cazibe Merkezi büyük ilgi görüyor. İçerisinde 25 metre tünel bulunan akvaryuma dalanlar kendilerini adeta okyanusta sanıyor. Balıkların sağlığı göz önünde bulundurulan doğal akvaryumda hiçbir kimyasal kullanılmıyor. Dev akvaryum sadece biyolojik yöntemlerle temizleniyor. Tünel akvaryumda yaz ve kış aylarında 3 ila 30 derece ısıda yaşamaya intibak etmiş koi, sazan ve mersin balıkları da yer alıyor.

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