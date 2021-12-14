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(Özel) Arkadaşı tarafından dezenfektanla yakılan çocuğun babası konuştu: "Olay şakalaşma değil, oğlumun hayatî tehlikesi devam ediyor. Ellerini kaybedebilir ’’ Küçük Burak’ın durumu ciddiyetini koruyor

İHA

(Özel) Arkadaşı tarafından dezenfektanla yakılan çocuğun babası konuştu: "Olay şakalaşma değil, oğlumun hayatî tehlikesi devam ediyor. Ellerini kaybedebilir ’’ Küçük Burak’ın durumu ciddiyetini koruyor

Bursa’da parkta oturduğu sırada arkadaşının içi alkol dolu poşeti ateşe verip üzerine atması sonucu yanan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor. 14 yaşındaki Burak’ın babası, "Olay şakalaşma değil, oğlumun hayatî tehlikesi devam ediyor. Ellerini kaybedebilir’’ dedi.
Olay, 10 Aralık Cuma akşamı Yıldırım'a bağlı Yiğitler Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Burak A. (14), iki arkadaşı ile birlikte parkta otururken, bir meslek lisesinde üretimi yapılan dezenfektanı poşete koyarak parka gelen İ.K. (13), elindeki alkollü maddeyi ateşe verip Burak A.’nın üzerine attı. Talihsiz çocuğun alev aldığını gören komşuları ve çevredeki vatandaşlar, su ve ceketleriyle müdahale etti. Vücudunun büyük kısmında ağır yanıklar oluşan Burak A, olay yerine çağrılan ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaşanan olayın şakalaşma değil, kasten yapıldığını söyleyen baba Taner Altun, “Akşam saatlerinde oğlum arkadaşları ile parka gitmiş. İ.A, okuldan aldığı dezenfektan dolu poşeti ateşe verip oğlumun üzerine atıp yakıp kaçmış. Bu olay şakalaşma diye gündeme geldi. Ancak ifade veren çocuk korktuğundan dolayı, ‘Ben yoktum. Bakkala gittim’ gibi şeyler söylemiş. Çocuk aklı. Hayatında böyle bir durum yaşamadığı için böyle söylemiş. İfadesini değiştirip, doğruyu söyleyecek. Şu ân oğlumun hayatî tehlikesi devam ediyor. Ayrıca sakat kalma riski de bulunuyor. Vücudunun hayatî bölgelerinde aşırı yanıklar var. Bilerek doldurup atıyor. Oğluma kini vardı. Zaman zaman kavga ediyorlardı, ama biz çocuk kavgası deyip üzerinde durmuyorduk. Bu çocuk mahallece bilinen sorunlu bir çocuk. Benim oğluma denk geldi. 3 gündür hastanede yatıp kalkıyorum. Acil bir durum olursa diye ayrılamıyorum. Ancak eşimi savcılığa gönderdim. Okul idaresi, aile ve çocuk hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Öte yandan polis tarafından gözaltına alınan İ.K. polis tarafından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.K. haftada bir gün karakola gidip imza atacak

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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