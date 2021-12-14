Bursa'da çocuklara tabiat eğitimi Bursa’da 3 bin 170 öğrenciye "Tabiatı Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Eğitimi" verildi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Bursa Şube Müdürlüğünce yürütülen "Tabiatı Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Eğitimi" faaliyetleri devam ediyor.

Bursa Şube Müdürlüğü tarafından Bursa merkez ve ilçelerinde ilk ve ortaokul öğrencilerine tabiatı koruma, biyolojik çeşitliliğin önemi ve biyokaçakçılık konusunda bilgiler verildi.

Endemik ve nesli tehlike altında bulunan türler tanıtılarak, korunması yönünde bilinç oluşturulması hedeflenen eğitimde, 48 okulda 3 bin 170 öğrenciye eğitim verildi.

Doğanın ve biyolojik çeşitliliğin önemi ve korunması konularında ilköğretim öğrencilerinin bilinçlendirilmesi, kamuoyunda bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla Karacabey’de 8 okul 400 öğrenci,

Mustafakemalpaşa’da 4 okul 440 öğrenci, Nilüfer’de 11 okul 685 öğrenci, Osmangazi’de 13 okul 935 öğrenci, Yıldırım 12 okul 710 öğrenci; toplamda 3 bin 170 öğrenciye, "Biyolojik Çeşitlilik ve Doğa" eğitimi verildi.

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