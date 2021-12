Sobalar engelli kediler için yandı

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde yer alan özel villalar içerisindeki sobalar, havaların soğumasıyla birlikte bakım ve tedavi altında tutulan engelli sokak kedileri için yandı.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ndeki sokak kedileri, sadece hemcinslerini değil, insanları dahi kıskandıracak bir yaşam sürüyor. Sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en modern hayvan barınağı olma özelliğine sahip tesisteki 80 kedi, 25’er metrekare taban, 8 metre yüksekliğe sahip Osmanlı mimarisine uygun inşa edilen iki villada yaşıyor. Can dostlar, kendilerine ait villalarda göz kamaştıran bir yaşam sürerken, havaların soğumasıyla birlikte üşümesinler diye de kış boyunca gece gündüz soba yakılıyor. Sobaların yakılmasıyla birlikte villaların içerisi oda sıcaklığından daha sıcak oluyor. Sobalar, kış ayları süresince her gün yakılıyor. Sahipleri tarafından bırakılan, trafik kazası geçirmiş, hastalık ya da diğer faktörlerden dolayı bir uzvunu kaybeden engelli kediler, rehabilitasyonu ve tedavileri de her gün periyodik olarak veterinerler tarafından yapılıyor. Engelli kediler, iki kedi villasında ömür boyu yaşamlarını sürdürüyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sokakta zor şartlar altında yaşayan bakıma muhtaç kedilere, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'nde barınma imkanı sunduklarını ifade ederek, “Barınmanın yanında tedavilerini de yaparak sağlıklarına kavuşmalarını ve son derece sağlıklı ve hijyenik şartlarda yaşamalarını sağlıyoruz. Barınağımızda yer alan iki kedi villasında, soğuk kış aylarında sıcacık bir yuva imkanı sunuyoruz. Bu villalarda sakat, gözü görmeyen ve yaşlı yaklaşık 80 kedimiz var. Bu kedilerimizin ter türlü bakımını yapıyoruz. Sokaktaki hayvanları toplayıp sağlıklarına kavuşturarak, aslında şehri de sağlıklaştırmış oluyoruz” dedi.

