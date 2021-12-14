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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer Kent Tiyatrosu öğrencilerle buluştu

İHA

Nilüfer Kent Tiyatrosu öğrencilerle buluştu

Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları, Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.
Nilüfer Kent Tiyatrosu, Mudanya’da bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde örnek bir faaliyete imza attı. Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban, oyun yazarı ve yönetmen Ebru Nihan Celkan ve oyuncuların katıldığı söyleşide tiyatroya bakış açısı, oyun yazarlığı ele alındı. Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Ayhan Helvacı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncularının da katıldığı söyleşiyi Dr. Tülay Akgül yönetti.
Söyleşide ilk olarak söz alan oyun yazarı ve yönetmen Ebru Nihan Celkan, yeni metin yazarlığı üzerine görüşlerini anlatarak, “Yeni metin meselesini birkaç açıdan önemsiyorum. Yeni metin sayısı artıyor ve bu sevindirici bir durum. Beni konuşmadıklarımız yazmaya itti. Bu coğrafyada konuşulmayan çok şey var. Sustuklarımız üzerinden oyun yazarlığına yöneldim. Yabancı dilim de iyi olduğu için çok farklı dillerde ve kültürlerde eser izledim. Biçim meselesi de çok önemli yazılarda. Kendi yürüdüğüm yola bakarsam yazmaya devam etmek gerekir. Mükemmel diye bir şey yok. Sustuklarımızı yazmak için motivasyona gerek yok” dedi.
Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban da Türkiye’de yazarlık ve eleştirmenlik konusunda problem olduğunu ifade etti. Alternatif üretmenin her alanda gerekli olduğunu belirten Daltaban, “Mevcut olana yeni bir bakış açısı getirmek alternatiftir. Yazarlık ve tiyatro içinde alternatif geliştirmek iyi bir motivasyon olabilir. Sanat ve kültür politikaları yazarı, yönetmeni, oyuncuları kısaca sektörün tüm ilgililerini etkiler. Tiyatro ve sahne bence özgür olmalı. Yurt dışında devletler tiyatro ve sanata inanılmaz teşvikler destekler veriyor. Onun için bu kadar öndeler. Oyuncu ve yazarın kafası rahat olursa izleyeni de oyunun içine çeker ve ortaya çıkan ürün çok daha kaliteli olur” dedi.
Söyleşide oyuncular da söz aldı. Öğrenciler, sorular sorarak merak ettikleri hakkında fikir sahibi oldu.

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