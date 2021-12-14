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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’ün altyapısı sil baştan yenileniyor

İHA

İnegöl’ün altyapısı sil baştan yenileniyor

Bursa’nın en büyük ilçelerinden biri olan İnegöl’de sağlıklı dönüşümün sağlanması ve ilçenin ‘depreme dayanıklı modern konutlarla’ geleceğe taşınması maksadıyla hazırlanan Yeni İnegöl Projesi’nde çalışmalar sürüyor.
Bursa’nın 17 ilçesinde altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hem tüm ilçelerde kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu hatlarını yeniliyor. Belediye, içme suyundaki kayıp kaçak oranlarını azaltmayı hedefliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve meclis üyeleriyle birlikte ‘BUSKİ Genel Müdürlüğü marifetiyle’ yapımı süren çalışmaları yerinde inceledi.
Öncelikle Yenice Mahallesi’ndeki 2 bin metreküplük 2 adet su deposu imâlatını gezen Başkan Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra Süleymaniye Mahallesi’nde kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatında incelemelerde bulundu. Toplam 1650 metre yağmursuyu ana toplayıcı baks imalatının yapılacağı iş kapsamında, İstiklal Caddesi’nde 800 metrelik 3x2 metrelik betonarme yağmursuyu menfez imalatı tamamlandı. Ardından BurhaniyeSüleymaniyeTurgutalp mahallelerindeki içme suyu şebekesi ve iletim hat faaliyetlerini yerinde inceleyen Başkan Aktaş, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Mart 2020’de başlayan yoğun mesai kapsamında 160 kilometre şebeke hattı ve 18 kilometre isale hattı imalatı tamamlandı. Yapılan imalatlar yaklaşık yüzde 65 seviyelerine ulaşırken; çalışmalar bittiğinde Yenice, Mesudiye, Hamidiye, Mahmudiye, Turgutalp ve Kemalpaşa mahallelerinin tamamının ve Süleymaniye ile Burhaniye mahallelerinin bir kısmının içme suyu şebeke hatları yenilenmiş olacak.
Su baskınları önlenecek
İnegöl’ün batı girişinde bir süredir devam eden projeye büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, çalışmaların devam ettiği hatla birlikte başta Süleymaniye olmak üzere Burhaniye, Turgutalp ve Kemalpaşa mahallelerindeki su baskınlarının önlenmiş olacağını belirtti. Bir hafta içerisinde ana aksı toparlayarak ana caddeyi açmış olacaklarını ifade eden Başkan Aktaş, “İnegöl’de şu anda içme suyunu da çalışıyoruz. Kanalizasyonla alakalı ihale aşamasındayız. Bunlar da tamamlandığında, inşallah arzu ettiğimiz sorunsuz altyapıyı yakalamış olacağız. İçme suyu çalışmalarında çıkarılan eski boruları görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anladım. Bundan sonra böyle bir sorun olmayacak. Çalışmanın bitip sistemin devreye alındığı bölgelerde suyla ilgili ciddi kalite artışları yaşandı. 2022’nin sonundan itibaren tüm çalışmaları toparlayacağız. ‘Daha güzel ve yaşanılabilir İnegöl olsun’ diye çalışmalarımız sürüyor. Hayırlı olsun” dedi.
Ciddi mesafe aldık
Şehirlerin en önemli ihtiyaçlarından olan altyapı çalışmalarının zor ve meşakkatli işler olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, çalışmalarda ciddi mesafe aldıklarını anlattı. İçme suyu çalışmalarında 160 kilometre şebeke hattı ve 18 kilometre isale hattı imalatının tamamlandığını, 45 kilometrelik şebeke hattı ve 9 kilometrelik isale hattı imalatının kaldığını dile getiren Başkan Aktaş, “Çalışmaların geriye kalan üçte birlik kısmını Eylül 2022’de bitirmek istiyoruz. Yapılan çalışmalar tarihi çalışmalardır. İnegöl’ün uzun yıllardır beklediği bir çalışma. Daha önce lokal olarak hallettiğimiz çalışmaları, bu sefer sistematik olarak yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen İnegöl’ün altyapısı karşılayacak şekilde çalışmaları yürütüyoruz” diye konuştu.
Muhtarlar buluşması
Başkan Aktaş, İnegöl programı kapsamında ilçedeki muhtarla da bir araya gelip, mahallelerde yaşanan sorunları birinci ağızdan dinledi. Toplantı öncesi yaptığı konuşmada sadece Türkiye’nin değil dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Başkan Aktaş, pandeminin kısa vadede ekonomiye verdiği zararların ortada olduğunu anlattı. Başkan Aktaş, “Şimdi orta ve uzun vadede açtığı zararlar da ortaya çıkmaya başladı. Temennimiz en az hasarla süreci atlatmak. Ancak hayat devam ediyor. Çalışacağız, gayret edeceğiz. Pes etmek yok” şeklinde konuştu.

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