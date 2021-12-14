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Eğitime bilimsel bakış

İHA

Büyükşehir Belediyesi'nin bilimi topluma yayma hedefiyle kente kazandırdığı Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), 'Eğitimde Yeni Yaklaşımlar' konulu sempozyumun dördüncüsünü düzenledi.

Eğitime bilimsel bakış

Büyükşehir Belediyesi’nin bilimi topluma yayma hedefiyle kente kazandırdığı Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), ‘Eğitimde Yeni Yaklaşımlar’ konulu sempozyumun dördüncüsünü düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonu’nda düzenlenen ‘Eğitimde Yeni Yaklaşımlar4’ konulu sempozyum, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uygar Kanlı’nın ‘bilim merkezlerinin öğretme ve öğrenme üzerindeki etkileri konulu’ sunumuyla başladı. Kanlı, bilim merkezlerinin okul dışı öğrenme ortamlarında en başarılı örneklerden biri olduğunu vurguladı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Samur ise çocuklardaki teknoloji bağımlılığına dikkat çekti. Samur, "Teknoloji artık hepimizin hayatında. Yeni nesil çocuklar da teknolojinin içerisine doğuyor. Çocukları teknolojiden uzak tutmak yanlış. Anne, baba ve öğretmenler olarak kısıtlama koyabiliriz. Tabletlerde, telefonlarda bunun uygulaması mevcut. Ayrıca okullarda çocukları kutu oyunlarına yönlendirebiliriz. Bir sınıfta 30 öğrenci olsa ve her çocuk farklı kutu oyunu alsa, bu 30 farklı oyun yapar. Çocukları bilimsel, geliştirici oyunlara yönlendirebiliriz" dedi.
Uzm. Özge Selçuk Bozkurt, duyusal ve duygusal öğrenme konusuna değinirken, Dr. Serkan Karaismailoğlu ise hazırlamış olduğu sunum ile katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşattı. Konuşmasında beynin işlevlerine, görevlerine değinen Karaismailoğlu, "Her başarının ardında muazzam bedel vardır" diyerek, sözlerini tamamladı.
Yazar Şermin Yaşar da çocukların üretici varlıklar olduğuna dikkat çekerek, “Çocuklar bizim en kıymetli varlıklarımız. Onların ne istediğini anlıyor olmamız çok önemli. Öğrenmelerine, en önemlisi keşfetmelerine izin vermeliyiz. Bilim, merak edilerek ortaya çıkan bir şey. Bırakın, çocuklar da merak ettiklerini sorgulayarakbularak keşfetsinler. Unutmayın bir zamanlar bizler de çocuktuk" ifadelerini kullandı.
Sempozyumun sonunda katılım sağlayan konuşmacılara, Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanı Cüneyt Taşkesen ile Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu tarafından ipek tablo hediye edildi.

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