Çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hurda araçlar toplanıyor

İnegöl Belediyesi, metal sanayi bölgesinde çevre ve görüntü kirliliği oluşturan 26 hurda aracı bulundukları yerlerden kaldırdı.

Sokaklar ve ara yollarda geçişleri açmak için kaldırılan araçlar, hurda araç parkına çekildi. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, metal sanayi bölgesinde çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hurda araçlarla ilgili kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu bölgede sokaklarda ve ara yollarda geçişi de etkileyen ve vatandaşların da bu sebeple sıkça şikayette bulunduğu hurda araçlar, ekipler tarafından tek tek tespit edildi.

Hurda araçlar, hafta sonu yapılan çalışma ile bulundukları yerlerden kaldırılarak metal sanayi bölgesindeki sokaklar temizlendi. 26 adet hurda aracı kaldıran ekipler, bu araçları hurda araç parkına çekti. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehrin genelinde hurda araçlarla ilgili belirli aralıklarla aynı uygulamanın yapılacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.