BUÜ araştırma üniversiteleri arasında

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), önceki gün yeniden düzenlenerek sayısı 23’e çıkarılan araştırma üniversiteleri arasında gösterildi.

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından olan BUÜ, YÖK’ün açıkladığı 23 araştırma üniversitesi listesinde yer almaya hak kazandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı kapsamında alınan yeni kararların duyurulduğu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı Ankara’da yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın da katıldığı toplantıda Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması programında yapılan değişiklik ile 20 devlet üniversitesi ve 3 vakıf üniversitesinin araştırma üniversitesi olduğu açıklandı.

Daha önce aday araştırma üniversitesi listesinde bulunan BUÜ, ‘araştırma üniversitesi’ olmaya hak kazandı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ‘Araştırma Üniversitesi Beratı’nı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden aldı. Programda BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu da hazır bulundu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, YÖK tarafından yeniden düzenlenen ‘araştırma üniversiteleri’ projesinin bütün yükseköğretim kurumları başta olmak üzere akademik camiaya hayırlı olması temennisinde bulundu. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kurulduğu ilk günden itibaren eğitim ve bilimsel araştırmalar noktasında önemli çalışmalara imza attığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üretilen projeler ve bu projelerin çıktıları ile Türkiye’nin ekonomik, kültürel ve sosyal refahının arttırılmasına hizmet edildiğini vurguladı. Göreve geldikleri ilk günden itibaren akademik alt yapının güçlendirilmesi ve bilimsel projelere ağırlık verilmesi adına çok sayıda çalışma yaptıklarına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Araştırma altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Araştırmacı insan kaynağımızın bilgi, beceri ve yetkinliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. Öte yandan üretilen bilimsel projelerin daha verimli kullanılabilmesi için stratejiler oluşturuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecek hedefleri arasında yer alan projelere katkı sağlamak adına üniversite olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Gösterdiğimiz bunca çabanın ardından, açıklanan 23 araştırma üniversitesi arasında yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm akademik ve idari personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Çok daha iyisi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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