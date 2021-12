Bursalı firmalar satış kurallarını yeniden yazıyor

Endüstrinin güçlü kenti Bursa’daki üretici firmalar, değişen ekonomi düzenine ayak uydurabilmek için satış disiplinleri ile ilgili modernize edilmiş yeni yöntemlerin peşinde koşuyor. Bu noktada önemli bir çözüm ortağı konumunda bulunan Satış Arttırma Merkezi de her işletmeye özel yeniden yazdığı müfredatlar ile satış tasarımı ve müşteri deneyimi yönetimi kavramlarının altını doldurarak işletmelere yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Bursa’da hizmet üreten BigWorks Ajans’ın iştiraklerinden biri olan Satış Arttırma Merkezi (SAM), yeni dünya düzeninde doğru geri dönüşleri alabilmek için uygulanması gereken satış tasarımlarını endüstri ile paylaşmak adına bir yılı aşkın süredir çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda SAM, geçtiğimiz günlerde tanışma workshopunda bir araya geldiği Kayra Yemek yönetim kadrosu ve satış ekibi ile yeni bir satış anayasası için çalışmaya başladı. Kayra Yemek Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Kurdal, Genel Müdür Yardımcıları Serkan Durmuş ve Yalçın Ogün başta olmak üzere satış ve pazarlara ekibinin katıldığı workshopta yeni satış müfredatlarının sunumunu yapan BigWorks ve SAM Kurucusu Can Emir, satış tasarımı ve müşteri deneyimi yönetiminin doğru adımlamalarını konu alan bir süreci anlattı.

Satış arttırma danışmanı Emir, Kayra Yemek gibi güçlü bir sanayi kuruluşu için satış müfredatının yeniden yapılanması adına ortalama bir yıl gibi zamana ihtiyaç olduğunu belirterek, bu süreci işletmenin tüm departmanlarına dokunarak yöneteceklerini belirtti. Satışın süreçsel bir eylem olduğunu söyleyen Can Emir, “Satışın odağında strateji, uygulama, denetleme ve revize var. Bunlar satış başarısının mimarıdır” diye konuştu.

