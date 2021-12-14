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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer Belediyesi’nin tarım ve gıda uygulamaları takdir topladı

İHA

Nilüfer Belediyesi’nin tarım ve gıda uygulamaları takdir topladı

Nilüfer Belediyesi’nin de ortakları arasında yer aldığı FUSILLI projesinin katılımcıları, bir yıllık çalışmaları değerlendirdi. Nilüfer Belediyesi’nin tarım ile herkes için eşit, erişilebilir ve sağlıklı gıda hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmalar, proje ortaklarının takdirini topladı.
Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Kentsel Gıda Sistemlerinin Yenilikçi Living Lab Uygulamalarına Dönüşümünün Güçlendirilmesi” (FUSILLI) projesinin ortakları, 3. periyodik toplantıda bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi de, şehirlerin sağlıklı, sürdürülebilir, güvenli, kapsayıcı, adil ve uygun mâliyetli gıda sistemlerine geçişi için politika ve kentsel gıda planlamaları oluşturmak ve uygulama kapasitelerini güçlendirmek için inovasyon ekosistemleri geliştirmeyi ve sürdürülebilir kılmayı hedefleyen FUSILLI projesinin ortakları arasında yer alıyor. Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanan ancak pandemi sebebiyle çevrimiçi düzenlenen toplantıda, bir yıllık çalışmalar paylaşıldı. İspanya, İtalya, Yunanistan, Danimarka, Ukrayna gibi 12 ülkeden ortakların yer aldığı toplantıda, Nilüfer Belediyesi’nin, tarıma ve sağlıklı gıdayı erişilebilir kılmaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar da, yapılan sunumla ortaklara aktarıldı.
Nilüfer Belediyesi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yürütücülüğünde sürdürdüğü FUSILLI projesinin daha ilk yılında; üretim, dağıtım ve lojistik, tüketici, gıda kaybı ve yönetişim konu başlıklarında belirlenen proje faaliyetlerinin yüzde 46’sını gerçekleştirdiği belirtildi. Nilüfer’e özel gıda tüzüğü oluşturmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Nilüfer Belediyesi’nin, proje kapsamında çiftçi ve tüketicilere yönelik gerçekleştirilen ekim, dikim, bakım, hasat gibi konularda eğitimleri, fide, tohum ve kompost gübre desteği, Nilüfer Bostan, anaokulundan üniversiteye kadar çeşitli yaş gruplarından çocuk ve gençlerin toprak ve tarımla buluşturulması, Nilüfer Bostan satış üniteleriyle sağlıklı gıdaların, üreticiden tüketiciye aracısız olarak ulaştırılması gibi birçok uygulaması da, proje ortaklarıyla paylaşıldı. Nilüfer Belediyesi’nin bu uygulamaları, FUSILLI projesinin ortakları tarafından ilgiyle karşılandı.
Nilüfer Belediyesi, sağlıklı, sürdürülebilir, güvenli, adil ve kapsayıcı gıda sistemlerinin geliştirilmesine yönelik, üretim ve işleme, dağıtım ve lojistik, tüketim, gıda kaybı ve israfı ile yönetişim konularında projeler gerçekleştirmeye devam edecek.

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