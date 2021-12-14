Festivale kuklalı davet

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 19’uncu Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali 15 Aralık Çarşamba günü başlıyor. Kukla sanatçısı Cansu Akdeniz, metroda ve çarşıda oynattığı kuklayla Bursalıları festivale davet ediyor.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın UNIMA (Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği) ile Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KARAKUM) desteği ile düzenlediği 19’uncu Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali 15 Aralık Çarşamba günü başlıyor. Rusya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Arnavutluk, Moldova ve Türkiye’den 18 ekibin 34 gösteri gerçekleştireceği festivalle özellikle geleneksel Türk gölge sanatı Karagöz’ü ve farklı kültürlere ait gölge ve kukla sanatlarını tanıtmak, bu sanatlar yoluyla ülkeler arasındaki dostluğu geliştirmek hedefleniyor.

Kukla sanatçısı Cansu Akdeniz, babasından ilham alarak oynattığı "Kadıköylü Muhsin Bey" kuklasıyla metroda, çarşıda, tarihi hanlarda Bursalıları festivale davet ediyor. Akdeniz’in tarihi Koza Han’da sergilediği oyun Bursalılardan büyük ilgi gördü. Çaylarını içerken bir anda yanlarına gelen Muhsin Bey’i görünce şaşkınlık yaşayan Bursalılar gösteriyi beğeniyle izledi. 1519 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak festival kapsamındaki gösteriler Tayyare Kültür Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, Panorama 1326 Fetih Müzesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi ve Karagöz Müzesi’nde sergilenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.