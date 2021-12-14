AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a nezâket ziyaretinde bulundu.

Başkan Dündar, kendisini ziyaret eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yavuz’u makamında ağırladı. Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla gündemin değerlendirildiği ziyarette Başkan Mustafa Dündar, devam eden projelerin son durumu hakkında Gürkan ve Yavuz’a bilgi verdi.

Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’ya yakışır hizmetler için her kademeden teşkilat mensupları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Gürkan, nüfus yoğunluğu, dinamizmi ve tarihi, doğal güzellikleri bünyesinde barındıran yapısı ile Osmangazi’nin Bursa’nın merkezi ve Türkiye çapında önemli ilçelerden biri olduğunun altını çizdi.

Gelişen bir Osmangazi’nin gelişen bir Bursa demek olduğunu vurgulayan Başkan Gürkan, Osmangazi Belediyesi’nin de birbirinden önemli projeleri şehre kazandırdığını belirterek, Bursa’ya değer katan yatırımlardan dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Başkan Dündar da, Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Osmangazi’de ortak akıl ve istişare kültürüyle, kadim şehir Bursa’yı hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

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