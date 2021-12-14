2 bin yıllık çarşı ziyaretçi akınına uğruyor Tarihi çarşıya ilgi büyük

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Marmaracık köyünde bulunan 2 bin yıllık çarşının kalıntılarının olduğu yer doğa gezginlerinin uğrak yeri haline geldi.

Olimpos Doğa Gezginleri takım lideri Levent Erbab, “2 bin yıllık tarihi olan bu güzel yere 40 kişilik grubumuz ile geldik. Gerçekten görülemeye değer eşsiz bir yer. Türkiye’deki doğaseverleri buraya davet ediyorum“ dedi.

Levent Erbab, “Burası Marmaracık köyünün yaklaşık 3 kilometre güneyinde yer alıyor. Ermenilerle Türkler arasında yapılan savaştan sonra bölgeyi terk eden Ermenilerin evlerinin bulunduğu köy hala ziyaret edilebilir durumda. 2 bin yıllık çarşının kalıntıları bölgenin en kalabalık yerleşim yeri olduğunu gösteriyor. Fikirtepe türü çanak çömlek parçalarının yanı sıra İlk Tunç Çağı’na tarihlenen Yenişehir ve İnegöl gri türlerin çanak çömlek parçaları da yine bu köyde bulundu. Bizler de tarihi açıdan büyük önem arz eden bu güzel yerde buluştuk. 2 bin yıllık çarşının olduğu burada tamamen doğal ürünlerden oluşan bir kahvaltı yaptık, gezme fırsatı yakaladık. Bizlere bu fırsatı sunan Fahri Çelebi kardeşimize de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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