Belgin Doruk'un oğlu, evinin önünde ölü bulundu (2)

CENAZE DEFNEDİLMEK ÜZERE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Bursa'da hayatını kaybeden, Türk sinemasının ünlü oyuncularından merhum Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in (54) cenazesi defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Aydın Birsel´in yakın arkadaşı Semih Dalan (54) acılarının çok büyük olduğunu belirterek, "Çok üzüntülüyüz, Aydın Birsel 40 yıllık arkadaşım. İstanbul´dan beri arkadaşlığımız devam ediyordu ve Bursa´da yollarımız kesişti. Bursa´da hedefleri vardı ve birlikte o hedeflere yürümek için adım adım ilerliyorduk. Kendisiyle birlikte bir waffle dükkanı açalım ve yolumuza devam edelim diye düşünüyorduk. 2 gün önce görüştüm. İstanbul´a gideceğini ve işlerini halledip döneceğini söyledi. Bugün yeğeni Can beni aradı ve kötü haberi verdi. Ben buna inanamadım ve Aydın´ı kendi telefonundan aradım. Telefonu polis memuru açtı ve Aydın´ın vefat ettiğini söyledi. Acımız çok büyük, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." dedi.
'VASİYETİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'
Birsel´in vasiyeti üzerine Zincirlikuyu Mezarlığı´nda annesinin üzerine defnedileceğini söyleyen Semih Dalan, "Biz bugün cenazeyi buradan gönderiyoruz, Zincirlikuyu Camii´nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı´nda annesi Belgin Doruk´un üzerine defnedilecek. 15 gün önce İstanbul´a gittiğinde annesinin mezarını ziyaret etti. Oradan çıktıktan sonra beni aradı annesinin mezarının çok dağıldığını ve çok bakımsız olduğunu söyledi. 'En kısa sürede gelip mezarı temizleyelim' dedi. Ondan sonra da Aydın, `İleride bana bir şey olursa ben annemin üzerine defnedilmek istiyorum´ dedi. Biz de vasiyetini yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-12-15 00:08:25
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