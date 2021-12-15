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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

18 yaşındaki Mardinli hasta uçak ambulansla Bursa'ya sevk edildi

İHA

18 yaşındaki Mardinli hasta uçak ambulansla Bursa'ya sevk edildi

Bursa Şehir Hastanesi umut olmaya devam ediyor. Mardin'de tedavi gören yoğun bakım hastası A.A., Sağlık Bakanlığı uçak ambulansı ile Bursa'ya getirildi.
Mardin'de özel bir hastanede takip edilen 18 yaşındaki yoğun bakım hastası A.A.'nın ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı üzerine, Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçildi. Yapılan araştırma üzerine hastanın tedavisinin Bursa'da gerçekleştirebileceği öğrenilince, uçak ambulans hazırlandı. Uçak ambulans ile Mardin Havaalanından alınan hasta, Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 ekibince havalimanından alınan genç, ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine nakledildi. Hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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