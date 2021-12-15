18 yaşındaki Mardinli hasta uçak ambulansla Bursa'ya sevk edildi

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Bursa Şehir Hastanesi umut olmaya devam ediyor. Mardin'de tedavi gören yoğun bakım hastası A.A., Sağlık Bakanlığı uçak ambulansı ile Bursa'ya getirildi.

Mardin'de özel bir hastanede takip edilen 18 yaşındaki yoğun bakım hastası A.A.'nın ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı üzerine, Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçildi. Yapılan araştırma üzerine hastanın tedavisinin Bursa'da gerçekleştirebileceği öğrenilince, uçak ambulans hazırlandı. Uçak ambulans ile Mardin Havaalanından alınan hasta, Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 ekibince havalimanından alınan genç, ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine nakledildi. Hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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