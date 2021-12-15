Tırın çarptığı bisitletli bekçi öldü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Güllüce Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bulgaristan uyruklu tır şoförü M.G.’nin (32) kullandığı PB 4902 CM plakalı araç,
BalıkesirBursa istikametinin 89. kilometresinde seyir hâlinde iken, İsmail C.’nin (51) kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan İsmail C., olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bekçilik yaptığı öğrenilen İsmail C. kurtarılamadı. Yabancı uyruklu tır şoförü gözaltına alınırken, kazayla alâkalı tahkikat başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.