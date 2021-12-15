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Serpil'i bıçaklayarak öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis

DHA

Serpil'i bıçaklayarak öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, boşanma aşamasındaki eşi Serpil Karataş'ı (42) bıçaklayarak öldüren Osman Cenk Karataş'ın (44) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl haziran ayında, Nilüfer ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi 112'nci Sokak'ta meydana geldi. Osman Cenk Karataş ile boşanma aşamasında olduğu 23 yıllık eşi Serpil Karataş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Karataş, mutfaktan aldığı bıçağı Serpil Karataş'a art arda sapladı. Bıçağın yamulması üzerine başka bir bıçak alan Karataş, eşini bıçaklamaya devam etti. Serpil Karataş olay yerinde hayatını kaybederken, 16 ACA 914 plakalı otomobiliyle kaçan Osman Cenk Karataş, KütahyaEskişehir yolu Sera Köprülü Kavşağı'nda yakalandı. Karataş ifadesinde, "Eşimi öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları alarak, Uşak´ta oturan babamın yanına gitmek için yola çıktım. Bıçağı evde bıraktım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karataş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha sonra görülen duruşmalarda, İstanbul Adli Tıp Üst Kurulu'nda yapılan kontroller sonrası, Osman Cenk Karataş'ın  akli dengesinin yerinde olup, cezai ehliyetinin bulunduğu saptandı.
YARGILANMASI TAMAMLANDI
Bursa 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde, hakkında 'eşe karşı canavarca hisle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Osman Cenk Karataş'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Osman Cenk Karataş bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Serpil Karataş'ın babası Hulki Şentürk ve annesi Nesibe Şentürk, yakınları, taraf avukatları ve kadın derneklerinin temsilcileri salonda hazır bulundu.
'BENİ ZEHİRLEYECEKLERİNDEN KORKUYORDUM'
Mahkeme son sözü sorulan iki çocuk babası Osman Cenk Karataş, "Eşimle üniversite yıllarında tanıştım ve sonra evlenerek Bursa´ya yerleştim. Arabamı, evimi ve iş yerimi onun üzerine yaptım. Son günlerde psikolojik olarak rahatsızdım. Doktora gitmeyi düşünüyordum. Evde yapılan yemeği yemez, verilen limonatayı içmezdim. Beni zehirleyeceklerinden korkuyordum. İyi bir aile babasıydım. Eşimi çok seviyordum. Olayı nasıl geçekleştirdiğime hala inanamıyorum. Çok pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda sanık Osman Cenk Karataş´a `iyi hal´ ve `tahrik´ indirimi uygulamayarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2021-12-15 17:50:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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